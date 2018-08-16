Разводящаяся Дакота рассекретила нового любимого мужчину

Певица Рита Дакота восстанавливает силы после пережитого стресса. От депрессии артистку избавляют книги и близкие люди.

В своем микроблоге звезда сообщила поклонникам, что жива, здорова и сейчас находится дома. Она отметила, что пока еще толком не осознала произошедшее, но принимает ситуацию такой какая она есть. По словам артистки этому ее научил любимый автор, и гениальный мужчина Колин Типпинг.

"Ну а пока я спасаю себя общением с дочерью и людьми, что умнее и глубже меня, чтением, работой с психологом, физическими нагрузками, медитацией и наблюдением за своими чувствами (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала звезда. Она отметила, что ее скандальный развод – это не пиар и не "подстава".

Также Дакота сообщила, что по состоянию здоровья отменяет все концерты в регионах. Артистка выступит в Москве и Санкт Петербурге. Рита добавила, что хотела аннулировать и эти музыкальные вечера, но ей уже заплатили гонорар, также в столичных проектах задействовано много людей.

Она заранее предупредила зрителей, чтобы они не рассчитывали на что-то фееричное. "Я не уверена, что они выйдут хорошими, потому как сил готовиться и пахать, творить и созидать у меня попросту нет. Поэтому если вы ждете от меня феерического шоу, можете сдать билеты, его не будет, я его не подготовила, потому что я недостаточно сильная или не достаточно карьеристка. Про новые песни: вероятно, я спою о том, что чувствую, когда придет время и появятся силы, сейчас это последнее, о чем я хочу думать и на что растрачиваться", -заявила артистка.

Напомним, что 11 августа в СМИ появилась информация о расставании Влада Соколовского и Риты Дакоты. Позже эти данные подтвердила сама артистка на своей странице в Instagram. Рита сообщила, что Влад изменял ей на протяжении всей совместной жизни.