Лето в Майами, английский садик: Как живет шестилетняя внучка Пугачевой

Дочери певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова Клавдии шесть лет. Однако девочка уже в одинаковой степени владеет русским и английским языками.

Внучку Пугачевой помогает воспитывать няня-филиппинка, которая общается с девочкой исключительно на иностранном языке. "Клава не чувствует разницы между русским и английским, у нас все получилось случайно", - рассказала Орбакайте.

Девочка провела все лето в Майами, где ходила в местное детское учреждение. Естественно, со сверстниками она общалась по-английски. Чтобы внучка Примадонны не потеряла приобретенные за рубежом навыки, в Москве Клавдия посещает садик, где с ней занимаются профессиональные учителя иностранного языка.

Отметим, что дети российских знаменитостей учатся заграничной речи уже с пеленок. К примеру, у пятилетнего сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саши с младенчества две няни. Одна – учитель английского языка, а вторая – логопед. Также младший Плющенко 24 часа находится под присмотром охранника, который сопровождает мальчика на тренировках, а также контролирует процесс обучения.

Трехлетняя Надежда, дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова может свободно общаться на трех языках. К стандартному набору "русский плюс английский" малышке добавили китайский. Девочка перенимает особенности азиатской культуры у носителя языка: у нее няня – китаянка, сообщает сайт "Комсомольская правда".