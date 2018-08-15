Помолодевшая Пугачева в Юрмале развлекается с Паулсом

"Старинные часы", "Делу – время", "Возвращение" – эти и многие другие золотые хиты Аллы Пугачевой написаны на музыку Раймонда Паулса. Певица и композитор сохранили дружбу на долгие времена. Поэтому, приехав в Юрмалу, Примадонна не могла не посетить Маэстро.



Певица пришла в гости к любимому композитору не одна, а с мужем Максимом Галкиным и сыном Гарии. 82-летний Паулс, конечно, принялся развлекать дорогих гостей музыкой – сел за рояль и начал играть. Мальчик, которому в сентябре исполнится 5 лет, завороженно смотрел, как руки Раймонда Вальдемаровича летают по клавишам, а потом не выдержал – начал пританцовывать, подошел к инструменту и сам попытался играть. А потом и вовсе уселся на стул перед роялем и стал пытаться что-то наиграть.

Эту встречу Пугачевой и Палса можно считать исторической. Сколько пройдено ими дорог! Правда, как писали ранее Dni.Ru, в начале сотрудничества с композитором Примадонна показала ему свой непростой характер. "Время, когда была песня "Маэстро" и когда он работал с Аллой Пугачевой, остался таким заметным в его жизни, и он часто возвращался к этой теме, – рассказал композитор Игорь Крутой. – Говорил, ты помнишь, как мы снимали "Маэстро". А помнишь, когда она рядом села. А знаешь, что она мне сказала: "Подвинь ж…". Паулс, конечно, был ошарашен таким хамством".

Сегодня же они готовят новую работу – в апреле 2019 года Примадонна планирует дать юбилейный концерт. "Надо как-то соединиться нам с Паулсом. Мы ведь раньше постоянно друг к другу ездили: Москва – Петербург – Рига. Сейчас стали солидными. Алла в разъездах, да и я тоже. Раймонд Вольдемарович живет на берегу озера в Юрмале. Почему бы и нет? Мы раньше спонтанно все создавали. Раймонд позвонит мне, скажет, что у него есть музыка: "Кому отдать?" Конечно же Алле. Присылает мелодию, я пишу стихи и отправляем ей. Такой треугольник получался", – рассказал поэт Илья Резник.

Пребывающая в Юрмале 69-летняя Примадонна выглядит роскошно – белые бриджи, черная блуза, аккуратная укладка. Визит на Рижское взморье она в этом году отложила – улаживала юридические и финансовые дела на Кипре. Зато теперь в полной мере сможет насладиться любимым с молодости Рижским взморьем. И вдоволь наобщатья с друзьями – Лаймой Вайкуле, Раймондом Паулсом, которые в Алле души не чают.