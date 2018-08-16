Пенсионерка Пугачева зарабатывает 150 тысяч рублей в минуту

"У меня в швейцарском банке огурцов стоит полбанки", – спела как-то в шутку Примадонна. Прибедняется, конечно. Получая по 24 миллиона рублей за частный концерт, артистка вряд ли хранит деньги дома. Благо что в Европе есть неплохие альтернативы.

Кипр – это давно не только страна, где можно хорошо отдохнуть, но и офшорная зона для бизнеса. Именно туда направляются многие российские компании и частные лица, стараясь как можно больше денег спрятать от государства. Чтобы зарегистрировать там компанию, потребуется всего 1900 евро (около 50 тысяч по сегодняшнему курсу).

Для Примадонны это примерно минута пребывания на сцене, потому, говорят, она и предпочитает хранить заработанное на пенсии в кипрских офшорах. Согласно местному закону, полученная за пределами этой зоны прибыль не подлежит налогообложению, вот все и стараются вывезти деньги из нашей страны за границу.

Алла Борисовна несколько раз попадала в список самых богатых российских знаменитостей по версии Forbes. В лучшие годы ее доход составлял четыре миллиона долларов. А теперь есть пенсия, которую недавно на 30 тысяч повысили, плюс доходы мужа-юмориста… Словом, неспроста Кипр был выбран звездной четой для покупки недвижимости.

Однако есть и другие причины. Пугачева, Галкин и их дети, обзаведясь 200-метровой квартирой в Лимасоле, могут претендовать на европейское гражданство и паспорта, которые гарантируют безвизовый въезд в большинство стран мира. Ну и, наконец, климат – певица и юморист давно хотели найти место для своих малышей Лизы и Гарри, где шептало бы теплое море и не докучала пресса.