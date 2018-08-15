Подробности раздела имущества Дакоты и Соколовского

Исполнители Влад Соколовский и Рита Дакота начали раздел имущества. Артисты мечтают расстаться мирно.

Как компетентно сообщила адвокат Риты Екатерина Гордон, вокалистка хочет разделить все пополам и по-честному. "Мы сейчас ведем переговоры с той стороной. У нас три соглашения, которые мы должны подписать: на имущество, алименты и порядок общения с ребенком с определением места жительства", - рассказала юрист.

По словам Гордон, стороны имеют четкую позицию по поводу алиментов и порядка общения с ребенком, поэтому здесь проблем быть не должно. Однако споры могут возникнуть по поводу двух квартир в ЖК "Савеловский-Сити", которые объединены в одну. "И вот нужно понять, готов ли Влад в прямом смысле с этой территории съехать. Рита готова компенсировать это другими объектами и деньгами, на которые он сможет купить себе жилье", – сообщила Екатерина.

Юрист отметила, что в четверг, 15 августа, должно быть подписано мировое соглашение. Стороны обговорят все условия, и будет четко ясна позиция Влада по поводу недвижимости. "На данном этапе они готовы идти на наши условия. По словам представителя Соколовского, они не видят в этом никаких проблем", – поведала адвокат.

Гордон добавила, что, если развод будет мирным и сторона Соколовского не будет чинить препятствий, Дакота отдаст пока еще мужу видеоблог на YouTube, где они рассказывали свою историю любви. Этот аккаунт приносил чете немало денег, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, что 11 августа в СМИ появилась информация о расставании звездной пары. Позже эти данные подтвердила Рита Дакота на своей странице в Instagram. "Я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом", – поделилась своей болью с подписчиками певица.