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"Негодяй, самец, похотливый кот": Милонов жестко приложил изменника Соколовского

Влад Соколовский и Рита Дакота. Фото: instagram.com/vs20
Депутат Виталий Милонов прокомментировал скандальный развод звезд Риты Дакоты и Влада Соколовского. По словам парламентария, будущее этой пары было предопределено.
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В новом выпуске YouTube-канала "Пушка" Милонов вместе с ведущим Сашей Сорокиным обсуждал самые резонансные новости. Речь зашла о расставании Влада и Риты.

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Виталий Валентинович Милонов

Виталий Валентинович Милонов депутат Госдумы

Милонов отметил, что не знаком с творчеством Дакоты и Соколовского и ему было бы интереснее следить за их жизнью, если бы они оказались "двумя сурками из зоопарка". Однако ситуацию все же прокомментировал. "Она что, не знала, за кого выходила замуж? Понятно, что у него на морде все было написано: самец, похотливый кот. Если он так себя ведет, значит, он негодяй. Ну и пес с ним", – жестко приложил изменника Соколовского депутат.

Напомним, что 11 августа в СМИ появилась информация о расставании звездной пары. Позже эти данные подтвердила сама Рита Дакота. На своей странице в Instagram она объявила о разводе. "Я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом", – поделилась своей болью с подписчиками певица.

Напомним, Дакота прибегла к помощи юриста Кати Гордон. Они планируют составить мировое соглашение, чтобы поделить имущество с супругом певицы. Также суд будет решать, с кем останется жить их дочка Мия. Встреча сторон должна состояться 16 августа. По словам Гордон, споры могут возникнуть по поводу двух квартир в ЖК "Савеловский-Сити", которые объединены в одну.

Автор: Руслана Алексеева15 августа 2018, 16:45
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Изменял везде и всегда: крушение семьи Риты Дакоты и Влада Соколовского

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