Пригожин восхитился "голым" фото Билана в полупрозрачных трусах

Певец порадовал поклонников очередным пикантным фото на своей страничке в Instagram. Дима Билан предстал в нижнем белье.

Исполнитель находится в Казахстане. Он восхитился архитектурой и видами города, в котором живет.

"Я в Астане! Как только просыпаешься – идешь в душ и тебя встречают такие вот виды абсолютного футуризма, достойного сниматься в фильмах о, в этом случае, уже наступившем будущем. Я в восторге от видов. Чувствую себя героем фильма "Бегущий по лезвию 2049". Город обязателен к посещению (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Билан. На снимке он стоит лицом к окну, любуясь достопримечательностями города, в одних полупрозрачных белых трусах.

Но подписчики стали обсуждать не виды Астаны, а исполнителя. "Мои глаза!!! Я ослепла...", "Какая попка. Проказник", "Дима, фигура супер, загляденье", "Дима взорвал фантазии миллионов фанаток", – прокомментировали фото фолловеры.

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial) 15 Авг 2018 в 4:24 PDT

Среди 50 тысяч тех, кому понравился снимок, оказались продюсер Иосиф Пригожин, а также певица Светлана Лобода. В целом все хвалили подкачанную фигуру певца. Ведь в свои 36 лет он выглядит свежо и молодо.

Отметим, в начале августа Билан стал темой для обсуждений после того, как вышел его новый клип на песню "Пьяная любовь". Ролик набрал более шести миллионов просмотров. Видео сделано в духе свадьбы 90-х.



