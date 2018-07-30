Пьяный Билан устроил дебош на собственной свадьбе

В Сети появилось видео, на котором Диму Билана, облаченного в светлый праздничный костюм, держат несколько человек, чтобы тот не побил некоего мужчину. Интересно, что одной из держащих артиста людей является женщина в подвенечном наряде.

Видеозапись обнародовала продюсер Димы Билана Яна Рудковская на своей страничке в социальной сети Instagram. "Как только уедешь отдыхать ,обязательно что-нибудь случится – это потому что пить меньше надо ! Пьяная любовь до добра не доводит! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Рудковская.

В ролике толпа людей (видимо, гости) бежит за Димой Биланом, облаченным в светлый праздничный костюм. Сам же артист пытается догнать некоего мужчину. Но его опережает другой человек, который дает убегающему хорошего пинка и валит на землю. Тут как раз подоспели женщина в подвенечном наряде, вероятно, являющаяся невестой, и другая дама.

Обе схватили еле держащегося на ногах Билана и попытались оттащить. "Дима, стой! Дима, нет!", "Милиция!!" – слышатся голоса на видео. При этом параллельно происходит драка между другими неизвестными мужчинами, однако ее плохо видно, потому что обзор закрывают кустарники. Весьма эпично смотрится аккомпанирующий на аккордеоне то ли приглашенный музыкант, то ли гость.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 30 Июл 2018 в 12:16 PDT

Очевидно, что пьяный Дима Билан, устроивший дебош на собственной свадьбе, – лишь часть съемок новой работы артиста. Интересно, что ролик мало кому пришелся по вкусу. "Клоунада🤣😂", "Ужассссс🤕", "Шлак", "Почему у нас снимают такое гавно? Викенд в клипе прошелся, разгромил хату, а как красиво. Бьенсе в нулевых танцевала на белом фоне, а до сих пор не стыдно. А в 18 году снимают вот это", "Ужас какой то", "Неужели нельзя что– то придумать лучшее и красиаое. Должны нести культуру и красоту, а такого хватает везде и всюду. Вот чем хвалиться??? Ужас и кошмар", – высказались расстроенные зрители.