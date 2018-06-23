Дергающийся Билан испугал народ

Дима Билан опубликовал на своей странице в Instagram короткий ролик, в котором он слушает песню исполнителя Vougal "Обещания" и активно "подтанцовывает" треку своим лицом. Это стало поводом подписчикам певца испугаться за психическое состояние артиста.

Как шутят сетевые остряки, подписчики Димы Билана успели превратиться в "коллективную бабулю", которая пристально следит за своим внучком и даже в самом невинном жесте готова увидеть признак какой-нибудь страшной болезни. Ситуацию обостряет тот факт, что певец не только сильно похудел, но и действительно умудрился слечь с воспалением легких.

Теперь же пользователи Сети, то ли в шутку, то ли всерьез, начинают подозревать, что привыкший к насыщенному графику Дима Билан начинает сходить с ума из-за постельного режима. Поводом для их сомнений стал короткий ролик. который певец загрузил на свою страницу в Instagram. На записи он слушает трек "Обещания" и активно шевелит лицом под музыку. "Просто оставлю здесь ! По душе Музыка этой команды и артиста Vougal", – отметил Билан.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 22 Июн 2018 в 12:05 PDT

Впрочем, сторонники теории о том, что Дима Билан теряет психическую стабильность, оказались в меньшинстве. Большая же часть поклонников певца с восторгом отнеслись к ролику. "Игра глазами!👀👍🏼 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Брови... ))", "Танец 🔥 это выкрутился, когда вроде постельный режим а не танцевать невозможно))", "Классно играете глазами и бровями!", – делились своими впечатлениями от увиденного подписчики.

Одобрили они не только лицевую хореографию, но и музыкальный вкус артиста. Они согласились, что песня "Обещания" отлично звучит, а уж в таком сопровождении и вовсе заслуживает быть увековеченной.