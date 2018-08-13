Истощенный Билан уходит в другой мир после болезни

Певец Дима Билан заинтриговал поклонников. Исполнитель рассказал о скорых переменах.

Личная жизнь Дмитрия — это тайна за семью печатями. Артист никогда не рассказывает о своих любовных взаимоотношениях фанатам. Однако всегда старается подогреть интерес к своей персоне достаточно замысловатым образом. Одним словом, Билана можно назвать мастером наводить тень на плетень.

К примеру, недавно артист опубликовал пост в Instagram, в котором очень претенциозно сообщил, что вскоре поменяет мобильный телефон и пострижется. "Это мое одно из крайних фото на айфон, перехожу в другой мир, на другое цифровое устройство с иной гравитацией! Надо что-то менять привычное в жизни, не интересно уже перемееен требуют наши ... #билан #димабилан и кстати я иду стричься )(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал артист.

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial) 12 Авг 2018 в 12:31 PDT

Однако поклонники заинтересовались красными глазами звезды, они выразили опасение, что их любимец вновь разболелся, они посоветовали ему не переутомляться и больше отдыхать. "Спал на левом глазу ... блин ) еще видимо и в подушку смотрел 😂😅", "у меня сегодня на оба глаза такая фигня) Расстроилась просто вчера чуток) Сегодня придется капли капать)", "А что глазом ? Красный", "и не только глаз красный, а не с той ноги встал еще ))", "Вам не хватило сна,поэтому капиляры дают об этом знать", "У тебя глазки красные. Не спишь штоль? И стричся не нужно!!!",

Отметим, поклонники уже давно с тревогой следят за самочувствием Димы Билана. Они заметили, что певец сильно осунулся, исхудал. А не так давно он и вовсе не смог дать интервью из-за того, что буквально задыхался от кашля. После этого артист признался, что запустил воспаление легких. Однако это не единственный недуг, который подрывает здоровье Билана, уверены фанаты. Многое Дмитрий скрывает от общественности. Судя по всему, артист чувствует себя лучше после болезни, он дает концерты и недавно выпустил новый клип на песню "Пьяная любовь".