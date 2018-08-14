"Броситься в пучину алкоголя и разврата": Чехова высказалась об изменах

Известная телеведущая, пережившая измену мужа, поделилась способами выхода из тяжелого эмоционального состояния. Анфиса сделала это после того, как поклонники стали расспрашивать ее на данную тему в "директе".

Звезда рассказала, как пережить потрясение, на своей странице в Instagram. "Стоять на голове, дышать пранайямы, вышивать крестиком, забить свой день миллионом дел, броситься в пучину алкоголя и разврата, бить боксерскую грушу, уехать в кругосветное путешествие? Наверняка уход от боли – это первое, что приходит человеку на ум", – написала Анфиса.

Чехова порекомендовала не бежать от страданий. Она уверена, что это не решает проблему, а просто загоняет ее в глубины подсознания, откуда та будет влиять на всю дальнейшую жизнь и породит множество комплексов.

"Боль, стресс и страдание нужно позволить себе прожить! Прорыдать, проговорить с миллионом подружек или с психологом, или самой себе перед зеркалом. Насладиться своим гневом, покатать на языке злость и обиду. Не виня себя за те чувства, которые вы испытываете!", – посоветовала телеведущая. Своим поклонникам она предложила окунуться в переживания с головой.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 14 Авг 2018 в 1:26 PDT

По ее мнению, если позволить себе побыть слабой и раздавленной, при этом дав себе максимум понимания, заботы и утешения, то боль начнет рассеиваться. И из этого тяжелого состояния, как отметила Чехова, человек выходит другим: с новыми надеждами и верой в себя и свои силы.