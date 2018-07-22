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Анфиса Чехова рассказала о необычном диагнозе

Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Постоянные путешествия не проходят даром. И могут иметь самый неожиданный мотив. 
прочитано 1619 раз

В этом убедилась телеведущая Анфиса Чехова, которая решила порадовать поклонников фотографиями из поездок. Недавно она делилась впечатлениями от поездки в Чехию, теперь же собирается поехать на Сицилию.

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Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

В свое посте в Instagram Анфиса рассказала, что каждый раз, возвращаясь в Москву из других стран, испытывает некое похмелье. По ее словам, путешествия не только опьяняют, но и меняют, соответственно, ей нужно время, что бы гармонично войти в привычную жизнь.

Теледива добавила, что один из подписчиков даже оставил ей диагноз – дромомания, что является импульсивным влечением к перемене мест. "Еще там в описании фигурировало слово "бродяжничество", но я его удалила, потому как бродяжничать я точно не люблю. Но вообще диагноз звучит не очень", – пояснила она. Чехова добавила, что одним из главных критериев в любой поездке – это комфорт, а палатки, хостелы и домики в глухой деревне совсем не привлекают.

Несмотря на такой необычный диагноз, она считает нормальным, что внутри нее есть постоянное желание все время куда-то ехать, жить в разных местах, в общем, не сидеть на месте.

Каждый раз, возвращаясь в Москву из других стран, я испытываю нечто похожее на похмелье�� Путешествия опьяняют. И меняют! И мне всегда нужно время, что бы гармонично войти в привычную Жизнь. Что бы, слегка обновлённую себя, снова встроить в прежние обстоятельства! Мои подписчики прислали мне в директ мой диагноз: ����‍♀️ Дромома́ния, пориома́ния — импульсивное влечение к перемене мест. Еще там в описании фигурировало слово «бродяжничество», но я его удалила, потому как бродяжничать я точно не люблю. Самое главное для меня в любом Путешествии - это комфорт! Палатки, ночёвки под открытым небом, ашрамы, хостелы, домики в глухой деревне - это не моё☺️ Я хорошо себя изучила и принимаю такой, какая я есть, поэтому не стесняюсь сразу в этом признаваться окружающим. Но вообще диагноз звучит не очень�� Но ведь откуда-то берется это желание всё время куда-то ехать, жить в разных местах, не сидеть на месте. В детстве я, вообще, мечтала всю Жизнь провести в гостиницах! Пока мои подруги копили на квартиру, грезили о собственном доме, я с радостью меняла одну красивую съемную квартиру на другую, даже и не помышляя о собственном жилье! Мне нравилось переезжать, оставляя в прежних квартирах старые воспоминания! Свою первую и единственную квартиру я купила сразу после рождения Солика, потому что посчитала, что ребёнок всё-таки должен расти в собственной квартире, что бы в его воспоминаниях фигурировал Дом, а не бесконечная смена съемного жилья. Но, несмотря на всё это, дома я провожу очень немного времени, и по прежнему, как и мечтала в детстве, переезжаю из отеля в отель����‍♀️ Жду, когда Сол подрастет, и сможет чаще со мной путешествовать. Пока стараюсь не прививать ему мои дивиации���� А вдруг он захочет стать Домоседом☺️ Есть ли среди вас люди с похожим диагнозом?

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

"В детстве я, вообще, мечтала всю Жизнь провести в гостиницах! Пока мои подруги копили на квартиру, грезили о собственном доме, я с радостью меняла одну красивую съемную квартиру на другую, даже и не помышляя о собственном жилье! Мне нравилось переезжать, оставляя в прежних квартирах старые воспоминания!" – поделилась Чехова с подписчиками.

Она рассказала, что проводит дома немного времени, и, как и мечтала в детстве, переезжает из отеля в отель. Теперь телеведущая ждет, когда подрастет ее сын, чтобы путешествовать вместе. "Есть ли среди вас люди с похожим диагнозом?", – заключила Анфиса.

22 июля 2018, 17:13
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