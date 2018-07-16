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Анфиса Чехова заинтриговала сообщением о дочери и новом муже

Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Телеведущая Анфиса Чехова скрывает подробности личной жизни. Однако постоянно намекает на скорое изменение своего статуса разведенной дамы.

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На праздновании дня рождения своей любимой мамы и дяди (они двойняшки) артистка проговорилась, что в следующем году планирует не только выйти замуж, но и стать матерью во второй раз. Анфиса мечтает о дочери.

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Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

"Я пожелала своей маме хорошего зятя и внучку в следующем году😉", – отчиталась Чехова перед подписчиками в соцсетях. Поклонники поняли эту фразу как намек и предположили, что у артистки есть кто-то на примете, ведь полтора года – слишком маленький срок для реализации задуманного: ей нужно встретить нового мужчину, зарегистрировать отношения и родить малыша.

Добавим, что ранее Анфиса рассказывала, каких мужчин предпочитает. Потенциальный возлюбленный Чеховой должен быть настоящим интеллектуалом с хорошим чувством юмора. Также для звезды очень важно, чтобы ее избранник был реализовавшимся в карьере мужчиной и главное – не из актерской среды. Причем наличие бывших жен и детей Анфису не пугает.

Напомним, что Анфиса Чехова недавно развелась с актером Гурамом Баблишвили. Их брак продержался всего около двух лет. Ведущая воспитывает сына Соломона, который родился в 2012 году. "За семь лет изменились, отношения перестали нас устраивать, а этой весной окончательно стало понятно: нам не по пути, хотя обоим вместе было очень хорошо. Плюс Гурам планирует переезжать в Грузию, а я не хочу и не могу там жить. Москва – место, где все нравится", – рассказала о причинах расставания звезда.

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Автор: Руслана Алексеева16 июля 2018, 17:00
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