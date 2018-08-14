Вскрылись странные отношения Петросяна с дочерью

В сентябре стартуют судебные слушания по делу о разводе Евгения Петросяна и его четвертой жены Елены Степаненко. Им предстоит поделить совместно нажитое имущество, стоимость которого оценивается в полтора миллиарда рублей. Дочь юмориста от первого брака Викторина Петросян в процессе участвовать не планирует и ни на что не претендует.

Наследница артиста Викторина Петросянц (так на самом деле звучит фамилия юмориста) большую часть жизни провела в Америке. Она организовывала там выставки, а потом открыла собственный бизнес по росписи и продаже русских сувениров и матрешек, выпустила эксклюзивную коллекцию елочных украшений ручной работы, которые продавались в самых модных магазинах Нью-Йорка.

Викторина обеспечена, поэтому, как говорят, в раздел имущества знаменитого отца и Елены Степаненко вмешиваться не собирается – ей ничего не нужно. Впрочем, они и общаются-то нечасто: у отца – гастроли и съемки, у нее – бизнес. "У нас с папой взрослые отношения взрослых людей, – цитирует Викторину газета "Мир новостей". – "Поздравляю, доченька", "С Новым годом, папа" – вот, собственно и все. В личную жизнь друг друга мы не лезем".

Правда, долгие годы отношения у них были непростыми. "Мы не поссорились. Просто сложилась такая ситуация, что Вику муж увез в Америку. А я считаю, что дети должны жить рядом с родителями. Мы растим детей для того, чтобы они были неподалеку от нас. Я был огорчен", – рассказывал журналистам Петросян.

Знакомые пары в беседе с Dni.Ru очень просили не вмешивать Викторину в разборки отца и мачехи, не докучать звонками и не спрашивать, что она об этом думает. Мол, она и так переживает, поскольку всегда говорила, что Елена Степаненко относится к ней как к дочери, а сыновей Викторины Андрея и Марка считает своими внуками. Происходящее в далекой Москве кажется ей странным. От мачехи, готовой оставить Евгения Вагановича без штанов, Викторина такого не ожидала...