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Вот и все: Петросян дал дуба перед судом со Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Множество элитных квартир в центре Москвы, дорогостоящая коллекция антиквариата, астрономические банковские счета – богатству Евгения Петросяна и Елены Степаненко можно только позавидовать. Не случись между ними разлада, не будь громкого дележа имущества, россияне, пожалуй, не узнали бы о том, что накопили юмористы.

Продолжение: Сафронов влез в грязные разборки Петросяна и Степаненко

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По словам представляющего интересы юмориста адвоката Сергея Жорина, Степаненко планирует оставить себе все предметы искусства, которые нажиты в браке. Это и подлинники бесценных картин, и раритетные юмористические журналы, но, главное, коллекцию клоунов, которая Петросяну очень дорога – он собирал ее всю жизнь, трясся на каждым новым экспонатом.

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

При этом сам Евгений Ваганович готов отдать своей супруге лишь одну-единственную картину, которую она купила, – полотно "Дуб". Вот и все! "Насколько мне известно, все картины приобретал Петросян, он коллекционер... Он их искал, за ними охотился. Единственная, как говорит Евгений Ваганович, картина, которую купила Елена Григорьевна, называется "Дуб", – цитирует Жорина Life.  Он  назвал две возможные причины решения своего клиента. По одной из них, полотно должно достаться Степаненко "как знак примирения". По другой – картина "Дуб" "как-то характеризует ее позицию по делу.

При этом сама Степаненко в течение двух недель не пускает в квартиру, где хранится добро, судебных приставов и препятствует описи имущества. Может быть, она хочет отомстить польстившемуся на юную провинциалку мужа и отрывает головы его клоунам, режет бесценные журналы и портит картины – кто знает... Ослепленная ревностью женщина в летах готова ведь на все. 

Напомним, что первое судебное слушание по главному разводу года намечено на 6 сентября. Оно пройдет в закрытом режиме, чтобы сохранить право артистов на "неприкосновенность личной жизни". 

Автор: Иван Губкин13 августа 2018, 17:35
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