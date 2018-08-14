Что Петросян делает с молодой помощницей в спальне

Телеведущая Алена Водонаева озадачена новостью о молодой любовнице Евгения Петросяна. Экс-участница "Дома-2" интересуется, что 72-летний юморист делает с красоткой в постели.

"Юмористы уже 15 лет не живут вместе, но Евгению Вагановичу есть кому устраивать "смехопанораму" по вечерам", – пошутила Водонаева. Телеведущая отметила, что молодая любовница юмориста Татьяна удивительно похожа на его жену Елену Степаненко.

Однако Алена недоумевает, почему девушка выбрала пенсионера. "Что они делают, когда остаются в спальне? Пересказывают мемы из интернета? Почему в 29 лет человеку так безразлична здоровая сексуальная жизнь?" – цитируют Водонаеву "7Дней".

Звезда "Дома-2" считает подобные союзы неправильными. Есть у Водонаевой два варианта объяснения отношений юмориста и его помощницы. Либо та является преданной поклонницей Петросяна и безумно влюблена в него, либо тут замешан корыстный интерес.

"Дорогостоящие приобретения девушки невольно провоцируют на размышления. За последние полтора года из помощницы она превратилась в "помещицу". В ее собственности оказались две квартиры в центре столицы – они стоят сотни миллионов рублей", – отметила Алена.

Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 12 Авг 2018 в 7:32 PDT

В подтверждение своей теории Водонаева привела веский аргумент – странный раздел имущества юмористов. "Степаненко решила биться за наследство именно сейчас. Говорят, катализатором послужило то, что любовница Петросяна вдруг стала владелицей этих роскошных квартир. Требуя 80% имущества, Елена Григорьевна демонстрирует раздраженность ситуацией. Надеюсь, Степаненко не следит за аккаунтом Петросяна, потому что там Евгений Ваганович ведет жизнь светского льва", – рассказала телеведущая.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 10 Авг 2018 в 8:02 PDT

По мнению Алены, соцсетями юмориста, скорее всего, управляет Татьяна. Она же помогает Евгению Вагановичу следить за модой. "В его гардеробе – косухи, малиновые пиджаки, зеленые брюки на красных подтяжках, стильные головные уборы и многое другое. Ну и какая бывшая не будет в бешенстве от такого? От любви до ненависти, как известно, небольшое расстояние", – резюмировала звезда "Дома-2".

Напомним, что о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно 3 августа. Оказалось, что уже 15 лет юмористы не живут вместе, а сейчас решили разделить нажитое имущество. СМИ сообщили, что Степаненко требует около миллиарда рублей – 80% того, что супруги вместе заработали. Позже появились данные о 57%. Якобы артистку разозлил роман мужа с молодой помощницей.

