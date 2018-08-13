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Агутин высказался о своем позоре на концерте

Леонид Агутин. Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
Леонид Агутин рассказал о постыдных моментах в своей творческой карьере. По словам артиста, во всем виновен алкоголь.
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Агутин рассказал, что ему очень сложно было научиться трезвой жизни. Особенно тяжело давались выступления, ведь спиртосодержащие напитки давали некий кураж, так необходимый на сцене. Артист признается, что раньше всегда выпивал перед концертом, но в какой-то момент понял, что пора завязывать, тем более из-за пагубного пристрастия страдало не только здоровье, но и репутация – Агутин все чаще становился героем позорных эпизодов.

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Леонид Николаевич Агутин Певец

"Помню, давали на Красной площади какой-то сборный концерт. На улице было очень холодно. А выступать нужно было на открытой площадке. Концерт шел часа три, музыкантов было много. У нас в палатке имелся свой алкоголь. Все коллеги зашли к нам по разу, и я выпивал со всеми", – вспоминает вокалист. После Леонид еле вышел на сцену.

"Но это еще были цветочки. После этого у меня был заказной концерт в помещении. Я приехал туда – там было очень тепло. Я добавил, мне показалось, что это должно меня взбодрить. Затем вышел… и пел, сидя прямо за столиками. Это я уже помню с трудом. Но утром было очень стыдно", – цитирует исполнителя "АиФ. Здоровье".

И все же в определенное время Леонид понял, что жизнь следует поменять, иначе ни к чему хорошему такой образ существования не приведет. "В 35 лет я понял, что я либо умру, либо буду жить дальше. И я начал учиться жить без алкоголя, получать удовольствие от жизни, от музыки. Жена (певица Анжелика Варум. – Прим. ред.) меня долго такого терпела, вынесла на себе все "прелести" жизни с пьяницей", – заявил ранее Леонид Агутин в беседе с Юрием Дудем.

Автор: Руслана Алексеева13 августа 2018, 09:11
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