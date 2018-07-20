Леонид Агутин похвастался дочками-красавицами

Леонид Агутин на днях отметил 50-летие. В честь круглой даты популярный исполнитель снялся для журнала, причем не один, а в компании двух дочерей.

Леонид Агутин и его наследницы – 22-летняя Полина и 19-летняя Елизавета – приняли участие в фотосессии журнала ОК! Гордый отец с дочками украсили обложку нового номера. Съемка была организована к юбилею Леонида Агутина. На днях популярному исполнителю исполнилось 50 лет.

Пользователи Сети пришли в восторг от красоты девушек. "Какие девочки!", "Вот это дочки у Лени!", "Красавицы-дочки", "Повезло Агутину с дочками)", "Здорово!!!" – рассыпались в комплиментах поклонники. Однако оказалось, что не все фанаты в курсе, что Полина и Елизавета родные только по отцу.

Дело в том, что Полина появилась на свет, когда Леонид состоял в отношениях с балериной Марией Воробьевой. Она была его гражданской женой. Их роман длился всего три года. Агутин и Воробьева расстались, когда их дочери был год. Однако Леонид не исчез из жизни наследницы, что способствовало сохранению их теплых отношений.

Публикация от www.okmagazine.ru (@okmagazine_ru) 19 Июл 2018 в 9:10 PDT

В свою очередь Елизавета родилась, когда Агутин был женат на популярной исполнительнице Анжелике Варум. Впрочем, девочку быстро отправили жить в Америку, и практически всю жизнь Лиза провела там. К слову, и Полина жила не в России. Ее существование протекает во Франции. Интересно, что девочки впервые увидели друг друга относительно недавно – шесть лет назад.

Они встретились в Париже и провели там вместе пять дней, а до этого поддерживали связь по Skype. Говорят, хоть во внешности дочек Агутина есть много общего, по характеру они совершенно разные. "Когда мои дочки познакомились, я был на седьмом небе от счастья. Помню, сидел, наблюдал за девочками и улыбался, как дурак… Первое время они приглядывались другу к другу, "прирастали", а у меня было просто блаженное настроение: я всегда мечтал, чтобы они подружились", – рассказывал Леонид Агутин.