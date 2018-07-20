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Хабенский снялся с Агутиным вместо особенного сына Бледанс

Константин Хабенский и Эвелина Бледанс. Фото: Dni.Ru
Кажется, шумиха вокруг Константина Хабенского и Эвелины Бледанс приобрела новый виток. Певец Леонид Агутин опубликовал фото, на котором позирует с популярным актером, после чего злопыхатели заявили, что артист предпочел его особенному сыну Эвелины Бледанс.

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На днях Леонид Агутин отметил круглую дату. Популярному исполнителю исполнилось 50 лет. По такому случаю артист пригласил в одно из столичных заведений родных и друзей. Лишь сейчас певец поделился с общественностью фотографиями с торжества, опубликовав их на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

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Константин Юрьевич Хабенский

Константин Юрьевич Хабенский актер

На одном из снимков Агутина запечатлели вместе с актерами Андреем Мерзликиным и Константином Хабенским. Поклонники рассыпались в комплиментах. "Все гости хороши, но Хабенский – краше всех!", "Такие теплые, нет, даже жаркие фото... 😉👍 Здорово! Классно!", "Красавчики", "Сам солнечный..☀️ и окружение такое же..☀️☀️☀️ дай бог здоровья и процветания..🙏🏻", "Очень живые фотографии! Близкие люди, верные друзья! Пусть так будет ВСЕГДА!!!!", "Столько гостей!!!! без лишнего пафоса 👌весело, дружно и с любовью к юбиляру", "Ааааааа, и Костяяяя", – высказались поклонники.

Однако свои комментарии оставили и злопыхатели. Причем досталось не Агутину, а Хабенскому. "нуну. с сыном Бледанс не захотел а с Леней сфоткался (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", "Костя сделал подарок Лене – сфоткался с ним", "Фотка с Хабенским теперь на вес золота))", "Хабенский снялся с Агутиным. Где-то плачет Бледанс", – иронично прокомментировали в Сети пользователи.

Ранее в своем аккаунте в Instagram Эвелина Бледанс сообщила, что вместе с сыном Семеном, у которого синдром Дауна, встретила на отдыхе актера Константина Хабенского и попросила его сфотографироваться с наследником, но тот отказался. Артистка была возмущена. Эвелина высказала убеждение, что артист обязан фотографироваться с любым желающим, раз выбрал публичную профессию.

Однако подписчики не согласились с мнением актрисы. Многие раскритиковали Бледанс, и той пришлось удалить пост, а впоследствии даже извиниться перед Хабенским. Отметим, что сам актер не прокомментировал инцидент, участником которого поневоле стал.

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Автор: Наталья Аряева20 июля 2018, 15:17
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