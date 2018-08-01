Доведенная оскорблениями жена Аршавина объявила об уходе
Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алиса опубликовала фотографию мужа и их маленькой дочки. Многие подписчики в комментариях поинтересовались, встречается ли Андрей Аршавин с детьми от отношений с Юлией Барановской.
"А на первых деток ему все ровно?" – спросил пользователь Сети. Алиса не замедлила с ответом. "Да!!! 🌹 Все равно. Совсем. Не любит, не любил и не нужны. Может, так отстанете 🌹", – высказалась Аршавина.
Такой жесткий ответ вызвал бурную реакцию. Подписчики накинулись на Алису чуть ли не с проклятиями. В итоге Аршавина приняла решение больше никогда не публиковать фото.
"Всем подписчикам и неподписчикам хотим сказать спасибо за пребывание здесь. За очень приятные комментарии, за новые знакомства – порой необъективно оскорбительные. Но, наверное, на это тоже есть причины у людей. Я и моя семья устали читать гадости, переходящие все грани дозволенного. Устала слышать, что мои дети – выродки, я – страшная, Андрей – ужасный. На этом мы прощаемся со всеми вами и этой прекрасной социальной сетью. Больше фото я выставлять не буду", – заявила жена футболиста.
Алиса добавила, что теперь их счастливая семья будет жить незаметно для общественности, чтобы не подвергаться травле. "Уходим жить своей семьей, ведь счастье любит тишину. Любите друг друга и будьте верны, прежде всего – самим себе. С наилучшими пожеланиями, семья Аршавиных", – завершила она свой пост.
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