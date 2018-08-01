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Доведенная оскорблениями жена Аршавина объявила об уходе

Алиса и Андрей Аршавины. Фото: instagram.com/alisiaarshavina
Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса в очередной раз оскандалилась. После того как в комментариях она не очень лестно высказалась о детях спортсмена от Юлии Барановской, женщина подверглась буквально остракизму. В итоге Алиса приняла решение уйти из популярной социальной сети.

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Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алиса опубликовала фотографию мужа и их маленькой дочки. Многие подписчики в комментариях поинтересовались, встречается ли Андрей Аршавин с детьми от отношений с Юлией Барановской.

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Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

"А на первых деток ему все ровно?" – спросил пользователь Сети. Алиса не замедлила с ответом. "Да!!! 🌹 Все равно. Совсем. Не любит, не любил и не нужны. Может, так отстанете 🌹", – высказалась Аршавина.

Такой жесткий ответ вызвал бурную реакцию. Подписчики накинулись на Алису чуть ли не с проклятиями. В итоге Аршавина приняла решение больше никогда не публиковать фото.

"Всем подписчикам и неподписчикам хотим сказать спасибо за пребывание здесь. За очень приятные комментарии, за новые знакомства – порой необъективно оскорбительные. Но, наверное, на это тоже есть причины у людей. Я и моя семья устали читать гадости, переходящие все грани дозволенного. Устала слышать, что мои дети – выродки, я – страшная, Андрей – ужасный. На этом мы прощаемся со всеми вами и этой прекрасной социальной сетью. Больше фото я выставлять не буду", – заявила жена футболиста.

Публикация от Алиса Аршавина (@alisia_arshavina)

Алиса добавила, что теперь их счастливая семья будет жить незаметно для общественности, чтобы не подвергаться травле. "Уходим жить своей семьей, ведь счастье любит тишину. Любите друг друга и будьте верны, прежде всего – самим себе. С наилучшими пожеланиями, семья Аршавиных", – завершила она свой пост.

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Автор: Наталья Аряева1 августа 2018, 08:47
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