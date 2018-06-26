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Шоу-бизнес

С сыном Барановской гуляет новый папа-футболист

Юлия Барановская. Фото: GLOBAL LOOK press
Телеведущая Юлия Барановская дала повод для сплетен. Звезда показала мужчину, который водит на футбол ее сына.

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Юлия опубликовала в соцсетях видео, на котором двукратный чемпион России в составе "Зенита" футболист Владимир Быстров гуляет с ее сыном Арсением. "Быстров и Аршавин😜😜😜", – подписала ролик звезда.

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Сюжеты Звездный Инстаграм

Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Мальчик очень рад присутствию Владимира рядом. Ребенок без устали прыгает от радости и держит футболиста за руку.

Фолловеры Юлии очень удивились этим кадрам. Многие предположили, что между спортсменом и телеведущей что-то есть. "Быстров это мужчина Юлии? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Быстров это футболист? Вы вместе?", "Знаете мне час как обидно за этого маленького малыша.ведь у него есть отец футболист который смог бы т ним быть.вот он козел", "Сколько радости у ребенка рядом с Мужчиной!!!Так и хочется закричать на весь мир "Девочки – красавицы рожайте детей Достойным Мужчинам".Счастья Вам,Юлечка, ЖЕНСКОГО!!!", – писали пользователи Сети в комментариях. Юлия решила оставить вопросы поклонников без ответа.

Отметим, что не очень понятно, Быстров ли это на записи, либо в кадре мужчина очень на него похожий. Добавим, что спортсмен женат и у него есть дочь Дарья, которых, к слову, на видео не видно.

Добавим, что ранее Юлия опубликовала на своей странице в Instagram интригующую фотографию, на которой она стоит в объятиях мужчины. Поклонники восприняли увиденное, как заявление о новых серьезных отношениях.

Автор: Руслана Алексеева26 июня 2018, 18:48
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