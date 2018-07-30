Младшая дочь растет точной копией Аршавина

Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса вновь заставила говорить о себе. Супруга звезды спорта похвасталась трогательным кадром.

Алиса опубликовала в Instagram несколько фотографий, на которых Андрей позирует вместе с маленькой дочкой Есенией на футбольном поле. Примечательно, отец и наследница облачены в одинаковую спортивную форму.

"Мои 💗💗💗.Игра закончилась. Победа Кайрата. Поле опустело. И два блуждающих, моих любимых, одиноко шагающих, по зеленой шелковистой травке, как по лужайке и, провожающих взглядом зрителей, о чем-то думаю, мечтают. И им просто хорошо вместе 💗 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала супруга спортсмена под снимком.

В комментариях пользователи Сети отметили, что малышка растет папиной копией. Кроха унаследовала от Аршавина светлые волосы и глаза.

Публикация от Алиса Аршавина (@alisia_arshavina) 29 Июл 2018 в 9:48 PDT

Публикация от Алиса Аршавина (@alisia_arshavina) 26 Июл 2018 в 12:09 PDT

Напомним, что Андрей Аршавин стал одним из самых обсуждаемых российских футболистов не только благодаря своим успехам на поле, но и из-за скандалов, в том числе и в личной жизни. Сперва общественность обсуждала его развод с ведущей Юлией Барановской, а затем сложные взаимоотношения в новой семье. Однако, никакие слухи о мимолетных романах звезды спорта на стороне не могут поколебать этот союз Андрея и Алисы.

Аршавина не отстает от мужа. В последние полгода ее имя также стало ассоциироваться со скандалом. Аршавина устроила дебош на борту самолета, а после угрожала модели, которая была замечена в компании ее благоверного.