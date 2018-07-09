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Шоу-бизнес

Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи с особенной дочкой

Сергей Данко. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Недавно появилась информация о том, что певец Данко ушел от своей давней возлюбленной, модели Натальи Устюменко. Говорят, его новой избранницей стала 30-летний дизайнер Мария Силуянова.

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На протяжении многих лет певец Данко (настоящее имя Александр Фадеев) был счастлив с моделью Натальей Устюменко. В 2004 году она подарила артисту дочь Софью, а через десять лет – дочь Агату. Однако роды оказались тяжелыми: в какой-то момент что-то пошло не так, и у девочки диагностировали ДЦП.

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Александр Валерьевич Фадеев (Данко)

Александр Валерьевич Фадеев (Данко) Певец

С тех пор Данко с возлюбленной прилагают усилия для реабилитации малышки. Однако, как полагают поклонники в соцсетях, не справившись с такой ответственностью и эмоциональной нагрузкой, певец оставил семью. По некоторой информации, 49-летний Александр выходит в свет в компании 30-летней Марии Силуяновой, известного дизайнера и диджея.

Примечательно, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Фадеев регулярно публикует фотографии дочек. При этом нет ни одного кадра, где бы он был запечатлен вместе с новой избранницей. А вот в аккаунте Силуяновой есть их общее фото. На снимке Александр нежно обнимает Марию за талию и прижимает к себе.

"Настоящая любовь не бывает без боли, подумала зайка и крепко-крепко обняла ежика🤗🙈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред." – написала Силуянова. Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Мало кто одобрил связь Марии с Александром. И дело не только в том, что у него двое детей, один из которых – инвалид.

"Красивая пара👍", "Классные :)", "Маня вот по ходу твоя светлая полоса в жизни)))) клевые)))", "Маша, ты достойна любви и счастья. Будь счастлива и любима, ты это заслужила", "Красиво смотритесь с друг другом", "Машка такая читает все сладкие коменты и думает, "даа, я так и думала что все поймут все буквально/банально, а мы то выше этого... У нас свои планы.... ". Хехе, так себе это представляю. Будьте счастливы!!!", "Зачем тебе этот старпер??? Ты так красива ты достойна лучшего!!!", "Стало просто такой же плесенью как Алксандеррр", "Увести из семьи это так низко и подло... Неожидала от Данко...." – высказались подписчики.

Вскоре последовал ответ Марии. Он оказался весьма жестким и категоричным. "Мужчины уходят от женщин. Но не от детей. За это не волнуйтесь, Александр прекрасный отец", – заявила Силуянова недоброжелателям.

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Автор: Наталья Аряева9 июля 2018, 10:53

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