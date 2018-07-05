Престарелая жена Солнцева плохо передвигается из-за беременности

"Эка важность – больше ста! Лишь бы кровь была густа! Говорят, любви покорны все буквально возраста!" – писал Леонид Филатов в "Сказе про Федота-стрельца, удалого молодца". Эти строки в полной мере относятся к молодой жене Гогена Солнцева, которая уже не молода...



Не проходит и дня, чтобы Гоген не поделился с поклонниками фотографиями семейной идиллии – вот 37-летний красавец с 63-летней супругой у косметолога, вот они смотрят футбол, а вот путешествуют по красивым местам. Но не все подписчики умиляются красоте пары. "Она отвратно выглядит, лучше б пялил старое тело по-тихому" – это самое доброе из посланий, которые регулярно получает бывший участник реалити-шоу "Дом-2".

Поэтому Гоген выступил с обращением: "Мне всегда хочется спросить, а кому мы должны что-либо доказывать с Катюшкой? Людям, которые любят ставить всем подряд диагнозы?! Которые ведут подсчет нашей разницы в возрасте? У вас масса вопросов к нашей семье. А почему у вас нет вопросов к себе? Странно, что такие умные и начитанные люди уделяют столько времени на оскорбительные комментарии в адрес нашей пары! Думаю, что каждый из вас сам лучше знает. Я не буду вас переубеждать. Но сейчас мы отлично проводим время, и хочется пожелать вам испытать что-то подобное, что испытываем мы! Пусть и ваша жизнь будет полна любви! И не бесите своими неадекватными вопросами по поводу детей! С этим разберемся".

Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev) 4 Июл 2018 в 4:35 PDT

Судя по всему, детишки пойдут уже скоро. "Я вижу, что Катюша беременна, и поэтому плохо передвигается, держа за руки Гогена! Молодец Гоген, загогенил ребеночка! Так держать! Гогеном жги сердца людей – вот мой девиз и солнца!!!!" – написала одна из поклонниц. "Будьте счастливы. И детишек вам побольше!" – тут же кинулись поздравлять пару поклонники. Они уверены, что Гоген будет хорошим папой, а мама Катя окружит ребятишек заботой и теплом.