Разведенка Энистон закрутила роман сразу с двумя
После расставания с актером Джастином Теру Дженнифер, в отличие от экс-супруга, находилась в одиночестве. Видимо, "воздержанию" пришел конец. Личная жизнь 49-летней Энистон заиграла яркими красками: актриса снова поверила в любовь.
По данным источника из окружения звезды, Дженнифер ходит на свидания сразу с двумя ухажерами. На данный момент актриса выбирает между кавалерами, поэтому серьезных отношений нет, речь идет о конфетно-букетном периоде.
Один из поклонников – значимая фигура в технической отрасли. Мужчина недавно расстался с женой, передает сайт "Комсомольская правда". Их познакомил общий друг. Второй — творческий человек. Они познакомились несколько месяцев назад, когда Энистон начала работать над новым проектом. По словам инсайдера, актриса так и светится от счастья.
Ранее СМИ сообщили о том, что Джен встречается с голливудским режиссером. За некоторое время до этого ходили слухи о том, что артистка воссоединилась с бывшим мужем Брэдом Питтом.
Напомним, встречаться Дженнифер Энистон и
Джастин Теру начали в мае 2011 года. В 2015 году
влюбленные поженились. О разводе они сообщили в феврале этого года. Актеры уверяли,
что, несмотря на расставание, остались хорошими друзьями.
Мужчина переживает горе
Эксцентричная артистка опубликовала пикантные фото
Актер объявил о грандиозных переменах
Телеведущая обратилась к общественности