"Теперь счастлива": Энистон закрутила роман с голливудским режиссером
Таблоид заявил, что Джен встречается с голливудским кинодеятелем. "Энистон открыла свое сердце режиссеру, и он выполнил ее самые смелые мечты. Теперь Джен счастлива", – поспешил сообщить один из друзей актрисы журналистам.
Личность мужчины, покорившего Дженнифер, не раскрывается. Однако приятели Энистон по секрету рассказали, что он "чертовски красив" и возможно уже подарил актрисе малыша. "Во время съемок Джен слишком часто трогала свой живот и улыбалась. Это выглядело так, будто она беременна", – рассказал неназванный друг актрисы.
"Говорят, что единственный человек, который знает личность предполагаемого бойфренда актрисы, – это Кортни Кокс. Она даже расплакалась, когда Энистон сказала, что снова нашла любовь", – отметил приятель-сплетник Джен.
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