После развода Энистон наплевала на проблемного Питта

Голливудская актриса Дженнифер Энистон наслаждается жизнью. Разведенная актриса совершенствует себя в карьере и пока не планирует снова выходить замуж.

После развода с актером Джастином Теру Дженнифер с головой окунулась в работу. Сейчас артистка живет и работает в Канаде, в городе Монреаль. Энистон задействована в съемках нового проекта Netflix – комедии "Тайна убийства".

Партнером актрисы стал Адам Сэндлер, с которым в 2011 году она работала над романтической лентой "Притворись моей женой". По словам инсайдера, близкого к Энистон, актеры очень дружны, они вместе обедают, беседуют в перерывах между съемками, однако их отношения не выходят за рамки приятельского общения.

По словам анонимного источника, Дженнифер наслаждается своей свободой. "Она сейчас сосредоточена исключительно на собственном счастье", – отметил инсайдер, намекая, что артистка пока не планирует заводить новые романы, сообщает журнал PEOPLE.

Публикация от Roschel Fanpage (@roschelxjen) 21 Июн 2018 в 12:59 PDT

Добавим, что уже около полугода западные таблоиды информируют о возобновлении отношений между Брэдом Питтом и Дженнифер Энистон. Якобы звезд застукали целующимися на улице. Как рассказывают голливудские сплетники, бывшие супруги провели вместе прекрасный вечер, вспоминая прежние времена. Вскоре они встретились вновь. Однако официальные представители звезд отказались комментировать эти слухи. Все же, если предположить, что молва о воссоединении была правдивой, заявление инсайдеров о том, что актриса временно завязала со свиданиями, наталкивает на мысли, что Джен наплевала на Питта. К слову, Брэд сейчас не то чтобы завидный жених: постоянные склоки с Анджелиной Джоли, дележ детей и проблемы с алкоголем осложняют жизнь не только ему, но и всем, кто находится рядом с ним.

Публикация от Jennifer Aniston �� (@anistonmylife) 22 Июн 2018 в 4:26 PDT

Напомним, Джоли и Питт заявили о разводе в сентябре 2016 года. Инициатором стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом. Тем не менее официально звезды все еще женаты.

Публикация от Menswear (@attireformens) 22 Июн 2018 в 4:38 PDT

Дженнифер Энистон и Джастин Теру сделали официальное заявление о разводе в феврале 2018 года. Говорят, брак голливудских звезд разрушился из-за интимных записок Брэда Питта. Якобы актер присылал Дженнифер сообщения, когда та состояла в браке с Джастином.