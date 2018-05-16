Алиса Аршавина назвала причину развода

Жена футболиста Андрея Аршавина оказалась в центре скандала. Барышню обвинили в расчетливости. Теперь ей приходится убеждать поклонников в обратном.

Бывший супруг Алисы Алексей Кузьмин заявил, что дети, появившиеся на свет в браке, ему не родные. Бизнесмен требует от Аршавиной сделать экспертизу на установление отцовства 14-летнего Леши и Алисы, которой в июне исполнится семь.

В Сети очень бурно отреагировали на эту новость. Поклонники футболиста обвинили барышню в меркантильности. Мол, Алиса переметнулась к Андрею, так как он оказался богаче.

Алисе надоели пересуды, и она решила расставить все точки над i. Супруга спортсмена попыталась опровергнуть обвинения, опубликовав в своем микроблоге фото бывшего супруга с перечислением всех его заслуг и регалий.

Публикация от Алиса Аршавина (@alisia_arshavina) 15 Май 2018 в 2:03 PDT

"Чтобы развеять миф. Что я вышла замуж по расчету за своего нынешнего мужа. Мой бывший супруг влиятельный и занимает большой пост в крупной компании. Очень обеспеченный. И жили в абсолютно материальном благополучии. Просто богатые тоже плачут....Видимо, решил показать свою власть на детях (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - подписала снимок звезда.

В комментариях Аршавина добавила, что ушла от Кузьмина потому, что влюбилась и не хотела врать. "Считаю, что мой бывший муж не достоин жить обманутым, и еще мог и смог построить новую семью", – отметила Алиса.

Публикация от Алиса Аршавина (@alisia_arshavina) 15 Май 2018 в 1:59 PDT

Супруга футболиста уже дала разрешение на проведение ДНК-теста. "Вот это страшно. После 10 лет брака. И дети в законном браке. Получить от супруга смс хочу ДНК. Спустя 15 лет. Вопрос возникает один. Зачем на протяжении 6 лет встречался с ними и поддерживает отношения, если есть сомнения. И почему не попросил раньше, если нет уверенность и не чувствует своих детей", – недоумевает звезда.