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Молодая жена Преснякова о своей беременности

Никита Пресняков с женой. Фото: instagram.com/alenaakrasnova
На днях Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова отметили годовщину свадьбы. Поклонники поздравили пару с датой, а особо наблюдательные – со скорым прибавлением в семействе. Однако сама Алена опровергла все домыслы.
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Роскошная свадьба Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой состоялась летом 2017 года. На банкет в честь создания новой ячейки общества были приглашены 200 человек, в том числе звездные родственники: Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте.

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Никита Владимирович Пресняков

Никита Владимирович Пресняков Музыкант

Недавно влюбленные отметили первую годовщину. "Как же быстро пролетел этот год.. год, наполненный любовью, уважением друг другу, трепетом и теплом ✨ Благодарю тебя за это чудесное время, остальное уже сказала ❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Алена Никите. Тот отреагировал коротко. "Happy 1 Year Anniversary! ❤️❤️ (перевод с английского языка: "С первой годовщиной". – Прим.ред.)" – такую подпись сделал Пресняков возле фото, на котором запечатлены их руки.

Многочисленные поклонники рассыпались в поздравлениях. А особо наблюдательные пользователи высказали уверенность, что Алена скоро подарит Никите малыша. Поводом для таких разговоров стали некоторые снимки Красновой, на которых фанаты умудрились разглядеть у нее округлившийся живот.

"Животик!!!", "О Боже! Девушка! Да вы беременны! Поздравляем и очень рады за вас! P.S. Ну правда, взгляд изменился, такая умиротворенность изнутри! Счастья вам!!!", "Беременна🤗" – обрадовались подписчики странички Алены в социальной сети Instagram.

Сама Краснова не оставила без внимания поздравления. Она опубликовала "живое фото", на котором продемонстрировала идеальную фигуру. "Специально для тех, кто поздравляет меня с беременностью🙂Пасиба, но пока что нет))" – поблагодарила молодая супруга Никиты Преснякова.

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Автор: Наталья Аряева30 июля 2018, 08:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодая жена порадовалась слезам Никиты Преснякова

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