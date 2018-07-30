Молодая жена Преснякова о своей беременности

На днях Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова отметили годовщину свадьбы. Поклонники поздравили пару с датой, а особо наблюдательные – со скорым прибавлением в семействе. Однако сама Алена опровергла все домыслы.

Роскошная свадьба Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой состоялась летом 2017 года. На банкет в честь создания новой ячейки общества были приглашены 200 человек, в том числе звездные родственники: Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте.

Недавно влюбленные отметили первую годовщину. "Как же быстро пролетел этот год.. год, наполненный любовью, уважением друг другу, трепетом и теплом ✨ Благодарю тебя за это чудесное время, остальное уже сказала ❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Алена Никите. Тот отреагировал коротко. "Happy 1 Year Anniversary! ❤️❤️ (перевод с английского языка: "С первой годовщиной". – Прим.ред.)" – такую подпись сделал Пресняков возле фото, на котором запечатлены их руки.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) 2 Июл 2018 в 9:55 PDT

Многочисленные поклонники рассыпались в поздравлениях. А особо наблюдательные пользователи высказали уверенность, что Алена скоро подарит Никите малыша. Поводом для таких разговоров стали некоторые снимки Красновой, на которых фанаты умудрились разглядеть у нее округлившийся живот.

Публикация от Alena Presnyakova (@alenaakrasnova) 28 Июл 2018 в 12:51 PDT

"Животик!!!", "О Боже! Девушка! Да вы беременны! Поздравляем и очень рады за вас! P.S. Ну правда, взгляд изменился, такая умиротворенность изнутри! Счастья вам!!!", "Беременна🤗" – обрадовались подписчики странички Алены в социальной сети Instagram.

Публикация от Alena Presnyakova (@alenaakrasnova) 29 Июл 2018 в 1:27 PDT

Сама Краснова не оставила без внимания поздравления. Она опубликовала "живое фото", на котором продемонстрировала идеальную фигуру. "Специально для тех, кто поздравляет меня с беременностью🙂Пасиба, но пока что нет))" – поблагодарила молодая супруга Никиты Преснякова.