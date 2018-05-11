"Женщина с железной пастью": Преснякова пожалели из-за преображения жены

От сексуальности молодой жены Никиты Преснякова Алены не осталось и следа. К такому мнению пришли интернет-пользователи, увидев новые фотографии 21-летней девушки.

Еще недавно Алена Краснова буквально излучала секс – на своих фото красотка без стеснения демонстрировала длинные стройные ноги, упругую грудь и прочие совершенные части тела. Однако с недавних пор девушка стала публиковать снимки, на которых запечатлена в скромной одежде, скрывающей все соблазнительные изгибы фигуры. На этом фоне даже пошли слухи, что Алена скоро подарит супругу, популярному исполнителю Никите Преснякову, первенца.

А сейчас Алена пошла еще дальше. Жена артиста покрасила волосы в лиловый цвет и украсила зубы брекетами. "Просто ;) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – коротко прокомментировала новую фотографию Краснова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимке красавица позирует в белой толстовке, не сковывающей движения, с фотоаппаратом на шее.

Публикация от Alena Presnyakova (@alenaakrasnova) 10 Май 2018 в 5:36 PDT

Подписчики неоднозначно отнеслись к преображению Алены Красновой. "Красавица👍😂👍👍", "Это пипец шо она с себя делает🤦🏽‍♀️", "Какая вы милая! Улыбка просто космос!", "Шикарный образ!", "аж глаза заболели(( бреКЕты.Носила их 2 года)", "Такая клевая👍🏻тебе даже брегеты идут😻", "Аленушка наша красавица 😙😍", "Миленькая", "Женщина с железной пастью))", "Бедный Никитос(((", "Брекеты? Я думала, что у тебя виниры💖", – высказались подписчики.

Напомним, роскошная свадьба Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой состоялась летом 2017 года. На банкет в честь создания новой ячейки общества были приглашены 200 человек, в том числе звездные родственники: Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте. Как ранее сообщали осведомленные источники, стоимость грандиозного торжества в честь молодых составила 25 миллионов рублей, хотя Никита эту информацию опроверг.

