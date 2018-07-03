Оскандалившаяся Шукшина объявила результат ДНК-теста

Мария Шукшина выступила с заявлением. Популярная актриса объявила результат ДНК-теста, на проведении которого настаивала вместе с любовницей своего сына Макара.

По всей видимости, скандальная история вокруг сына Марии Шукшиной Макара Касаткина закончилась. Наконец стал известен результат ДНК-теста, который сдавал молодой мужчина и его предполагаемый сын Марк. Отметим, малыш родился в апреле.

Все началось с того, что на программе Андрея Малахова "Прямой эфир" появилась жительница Барнаула, 19-летняя Фрейя Зильбер. Она заявила, что родила от сына Марии Шукшиной и теперь намерена подать на алименты. По словам Зильбер, на протяжении всей беременности она пыталась наладить связь с представителями знаменитого семейства.

На том же шоу было показано, что Шукшина в разговоре с девушкой упрекнула ее в показушности и работе на камеру. А в соцсети Мария обратилась к Фрейе с призывом отвечать на звонки и сообщения, а также провести ДНК-тест. И вот наконец стал известен результат анализа. Его обнародовала Мария Шукшина на своей страничке в социальной сети Instagram.

Издание "Телепрограмма" приводит слова актрисы: "Результат показал, что ребенок наш. И мы очень этому рады! Алименты Макаром в установленном законом порядке будут выплачиваться регулярно. Мало того, мы бы хотели, чтобы ребенок воспитывался в нашей семье, но это только в том случае, если мама ребенка сама нам отдаст его. В нашей стране все права на стороне матери".

Публикация от Фрейя Зильбер (@freya_zilber) 6 Июн 2018 в 7:05 PDT

Интересно, что этот пост скопировал себе на страничку актер Станислав Садальский. Подписчики немедленно отреагировали на заявление. "Я помню эту историю, девочка, конечно, не сахар, но она мать! И один не может быть виноват, они оба родителя и должны вместе подойти к воспитанию малыша! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Если мама ребенка сама отдаст нам... А почему не получилось молодым жить полноценной семьей!?", "Вряд ли она отдаст, этот малыш ее "оружие", пока не потянет с них прилично не успокоится", "Хорошо, что Василий Макарович не дожил до этих времен, когда в его семье стало все время так беспокойно!" – высказались пользователи Сети. Отметим, что в Барнауле у Фрейи осталась пятилетняя дочка, которую та родила в 14 лет.