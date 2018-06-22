Алибасов с сенсацией влез в грязный семейный скандал Шукшиной

Близкий друг семьи Марии Шукшиной, продюсер Бари Алибасов выступил с заявлением. Он обнародовал результат ДНК-теста, который с нетерпением ждала заинтересованная общественность.

Все началось с того, что на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" появилась жительница Барнаула Фрейя Зильбер. Она заявила, что родила от сына Марии Шукшиной Макара, и теперь намерена подать на алименты. В передаче отметилась и сама актриса. В телефонном разговоре по громкой связи она упрекнула Фрейю в показушности и работе на камеру. Тем не менее стороны сумели договориться о проведении ДНК-теста.

Интересно, что на днях Фрейя рассказала, что ее ребенок живет с мамой и папой. Общаясь с подписчиками в Instagram, девушка намекнула на примирение с Макаром Шукшиным. "У вас абсолютно неверное видение ситуации. Это потому, что сути вы не знаете. Ребенок живет с папой и мамой, не беспокойтесь, сердобольный вы человек, за это. Я никаких ошибок не исправляю, не считаю рождение ребенка ошибкой", – написала она в социальной сети.

Тогда многие интернет-пользователи пришли к выводу, что ДНК-тест оказался положительным, то есть Фрейя смогла доказать отцовство Макара. Но тут в семейный скандал неожиданно вмешался продюсер Бари Алибасов. Когда-то он был любимым мужчиной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Несмотря на расставание, экс-влюбленные сумели сохранить теплые отношения.

Публикация от Б.Алибасов+НАНА (@alibasov_nana) 22 Июн 2018 в 4:24 PDT

Алибасов сообщил результаты ДНК-теста. "Наконец-то семья Шукшиных избавилась от напасти под именем Фрея. Эта гулящая девица заработала немало денег на лжи, поднимая рейтинги телепрограмм. Анализ ДНК ее мальчика показал, что в ее очередном ребенке ДНК Макара, сына Маши Шукшиной, равняется нулю! Машутка, Лида – поздравляю вас с тем, что наконец-то эта лживая компания закончилась. Правильно я сделал, что отказался учавствовать в этом телевизионном шабаше (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – победоносно объявил продюсер на своей страничке в Instagram.

Публикация от Фрейя Зильбер (@freya_zilber) 15 Июн 2018 в 7:25 PDT

Отметим, что Алибасов не уточнил, откуда взял данные ДНК-теста, и не объяснил, почему ребенок Фрейи – "очередной". А вот подписчики порадовались за Марию Шукшину и ее близких.