Любовница сына Шукшиной сделала жесткое заявление о ДНК-тесте

Эпопея с ребенком Зильбер продолжается. Пару дней назад Бари Алибасов ссылаясь на данные экспертизы, заявил, что ее ребенок не от сына Шукшиной. Теперь же молодая мама обвиняет его в распространении фальшивых новостей.



Слова о том, что сын Фрейи Зильбер не является родным внуком Марии Шукшиной, были опровергнуты самой девушкой, которая обвинили продюсера Бари Алибасова в желании "хайпануть". По ее словам, данные пока не опубликованы, а значит любые заявления преждевременны и являются ложью. Молодая мама сообщил, что ДНК-тест будет готов через 1-2 недели.

"В интернете прошла фейковая новость о ДНК-результате. ДНК тест будет готов через 1-2 недели. Но отдельным "личностям" это конечно не помешает хоть как то напомнить о себе, и хайпануть на фальшивой новости (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она в Instagram. Она призвала подписчиков проверять информацию и не верить всему, что пишут в Сети.



"Не стоит слепо верить всему, что напишут в интернете. Проверяйте информацию, требуйте доказательства, не ограничивайтесь одним источником. А самый достоверный источник инфы по поводу мего ребенка – моя единственная эта страница. Как только будут новости – я обязательно сообщу", – заявила Фрейя.





Напомним, что около месяц назад на программу Малахова "Прямой эфир" пришла жительница Барнаула, 19-летняя Фрейя Зильбер. Она заявила, что родила от сына артистки, и теперь намерена подать на алименты. По словам Зильбер, на протяжении всей беременности она пыталась наладить связь с представителями знаменитой династии. Однако актриса и ее сын отказывались общаться с молодой женщиной.

В то же время Шукшина же часто упрекала девушку в показушности и работе на камеру. Актриса в социальных сетях обращалась к девушке с призывом отвечать на звонки и сообщения, а также провести ДНК-тест.