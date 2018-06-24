Любовница сына Шукшиной сделала жесткое заявление о ДНК-тесте

Эксклюзив Интервью Постыдные методы работы Первого канала Шок: нашелся настоящий отец Сергея Зверева Дом-2

Выбор читателей

Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду
Дочь в обтягивающих шортах обставила голую Волочкову
Победительница "Холостяка" расплакалась после жестокой шутки Крида
"Противно смотреть": хамство Галкина испортило передачу о Говорухине
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
партнеры
Воскресенье 24 июня
Лента новостей
18:52
Володин назвал Азербайджан стратегическим партнером России
17:39
Англия разгромила Панаму на ЧМ-2018
16:05
Российские выпускники ярко попрощались со школой
12:41
В московском метро произошел сбой
10:10
Псих с топором проломил голову известному ученому
18:01
Женатого Дзюбу ждет новая любовь
18:00
Володин продолжает помогать обманутым дольщикам
17:16
Володин оценил преобразившийся парк в Вольске
17:15
В Зимбабве пытались убить президента: взрыв попал на видео
17:05
Бельгия разгромила Тунис
16:55
В Сеть слили уникальное видео с Лазаревым
16:30
Отец Майкла Джексона умирает от рака
15:55
Дергающийся Билан испугал народ
15:21
Забросившая спортзал Самбурская показала фото в купальнике
14:57
"Они слабенькие": пресыщенная Пугачева отказалась от двух красавцев
14:55
Водонаева оставила мать после серьезной операции
14:34
Киркоров ошарашил признанием о начале карьеры
14:04
Муцениеце высказалась о романе с Нагиевым после разрыва с Прилучным
13:42
Развратный поп из "Дома-2" стал многодетным отцом
13:10
Растопырившаяся на яхте Волочкова заткнула критиков
12:58
В Москве появится умная больница
12:43
Победительница "Битвы экстрасенсов" разоблачила шоу
12:08
Как менялся с годами Валерий Меладзе
11:50
Изуродованный фрик рассказал о сексе с Бузовой
11:24
Дочь известной актрисы сменила пол
10:54
Сергей Зверев по-скотски поступил с отцом после скандала
10:32
Гузеева оскорбила знаменитого актера в эфире "Давай поженимся!"
10:00
Страшные тайны: Константин Рокоссовский
22:00
Подчистили следы: отравленную Скрипаль быстро убрали
21:58
"Ткани не хватило": горячая Серябкина показала вываливающуюся грудь
21:53
Погибшую звезду "Дома-2" уличили в проституции
21:46
Совет на выходные
21:32
В Подмосковье насмерть разбился мотоциклист
21:29
При взрыве в Татарстане пострадали десять человек
21:25
Савченко оставили под арестом
21:13
Оскорбившего россиянку аргентинского болельщика довели до слез (видео)
21:12
Под Вологдой двухлетняя девочка насмерть отравилась лекарством
21:00
Неслыханная наглость: "Россия" подло выкрала у Первого канала эксклюзив
20:57
Актрису Ардову экстренно прооперировали в Москве
20:50
Петра Порошенко сделали поросенком
20:50
Роскошная жизнь разбившейся звезды "Дома-2"
20:34
Нигерия обыграла Исландию со счетом 2:0
20:15
Трамп продлил санкции против КНДР
20:15
Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"
20:07
Многотонный грузовик устроил аварию на серпантине в Сочи (видео)
20:03
Страдающему Говорухину вынесли приговор за неделю до смерти
19:50
Шесть мужчин устроили драку у отдела ФСБ в Москве
19:38
В США умер советский поэт Коржавин
19:27
Из реки в Нижегородской области выловили тела мужчины и ребенка
19:27
Тина Канделаки разорила "Матч ТВ"
19:20
В Удмуртии подросток утонул в пруду
19:01
Полиция вернула сумку с ценностями журналисту из Нигерии
18:53
Познер публично отказался петь гимн России
18:48
В Башкирии поезд сошел с рельсов
18:43
Напротив церкви под Нижним Тагилом произошло страшное ДТП
18:36
Дерзкий водитель влетел в колонну детей на пешеходном переходе (видео)
18:29
В Омске внедорожник "сварился" в яме с кипятком
18:13
Волочкова оказалась замешана в разборках с порнозвездой на ЧМ-2018
18:08
В жилом доме в Татарстане произошел взрыв
17:53
Участница "Холостяка" сменила ориентацию после знакомства с Кридом
17:38
Гребенщиков странно отреагировал на провокацию в центре Киева
17:34
В Ростове на детскую площадку рухнуло дерево
17:22
"ЕР" обсудит пенсионную реформу с общественностью
17:16
Бразилия разгромила Коста-Рику в Санкт-Петербурге
17:06
"Кусочек рая": Милла Йовович выставила волосатую подмышку
16:58
Звезда "Дома-2" трагически погибла в Москве
16:58
Лопырева предложила сделать Москву футбольной столицей
16:50
Крым внезапно оказался ничьим
16:35
Семенович впервые рассказала о дочери Жанны Фриске
16:27
Басилашвили поддержал атаку Кикабидзе на родную страну
16:22
После развода Энистон наплевала на проблемного Питта
16:18
"Газель" устроила смертельное ДТП с такси
15:54
Соль признали смертельно опасной
15:54
"Коленки в прыщах": объявившийся Богдан Титомир шокировал россиян
15:33
Столичные ТПУ станут новыми центрами притяжения
15:27
Взявший за грудь журналистку российский фанат ужаснулся нападкам
15:23
Малахов перед всей страной разоблачил похождения жены певца Жукова
15:09
"Свои остались только зубы": жена Стоянова отрезала все лишнее
14:56
Кофе неожиданно признали полезным для сердца
14:47
Алибасов с сенсацией влез в грязные семейные разборки Шукшиной
14:23
Путин провел назначения в администрации президента
14:16
Мария Захарова со вздыбленной грудью похвасталась роскошным загаром
14:14
Голубкина в сильном шоке страдала до конца
14:10
США втянули сборную России по футболу в допинг-скандал
14:09
Число несчастных случаев на стройках Москвы резко сократилось
14:02
Нижегородский охранник спас от потопа двух женщин
13:40
Терезу Мэй отправили в туалет после нелепого поклона принцу Уильяму
13:36
"Прямо лицо надуло": звезда "Дома-2" о переменах во внешности
13:31
В Москве загорелся многоэтажный дом
13:05
Единственный герой-летчик с ампутированной рукой умер в России
12:55
Голозадую Толкалину сняли в поле с подружкой
12:43
Порошенко получил пожизненный срок за массовые убийства
12:33
Пуск нового участка желтой ветки метро разгрузит запад Москвы
12:29
Сорин решился на самоубийство из-за Михалкова
12:18
Новый метод избежать рака поразил эффективностью
12:16
Красавица-модель беременна от мужа-пенсионера
11:46
Главные события Москвы
11:33
Лолита Милявская показала новое фото дочери и заплакала
11:33
Кикабидзе опорочил память погибшего в ВОВ отца
11:11
В превращении бывших губернаторов в сенаторов нашли угрозу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"
Подчистили следы: отравленную Скрипаль быстро убрали
Дочь известной актрисы сменила пол
Запрет жениться на Бузовой разозлил Киркорова
Познер публично отказался петь гимн России
Гузеева оскорбила знаменитого актера в эфире "Давай поженимся!"
Шоу-бизнес

Любовница сына Шукшиной сделала жесткое заявление о ДНК-тесте

Мария Шукшина. Фото: Global Look Press/ Natalya Loginova/Russian Look
Эпопея с ребенком Зильбер продолжается. Пару дней назад Бари Алибасов ссылаясь на данные экспертизы, заявил, что ее ребенок не от сына Шукшиной. Теперь же молодая мама обвиняет его в распространении фальшивых новостей. 
прочитано 7290 раз

Слова о том, что сын Фрейи Зильбер не является родным внуком Марии Шукшиной, были опровергнуты самой девушкой, которая обвинили продюсера Бари Алибасова в желании "хайпануть". По ее словам, данные пока не опубликованы, а значит любые заявления преждевременны и являются ложью. Молодая мама сообщил, что ДНК-тест будет готов через 1-2 недели.

ПО ТЕМЕ

Алибасов с сенсацией влез в грязные семейные разборки Шукшиной

Грязный скандал в семье Шукшиной получил неожиданную развязку

"В интернете прошла фейковая новость о ДНК-результате. ДНК тест будет готов через 1-2 недели. Но отдельным "личностям" это конечно не помешает хоть как то напомнить о себе, и хайпануть на фальшивой новости (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она в Instagram. Она призвала подписчиков проверять информацию и не верить всему, что пишут в Сети.

"Не стоит слепо верить всему, что напишут в интернете. Проверяйте информацию, требуйте доказательства, не ограничивайтесь одним источником. А самый достоверный источник инфы по поводу мего ребенка – моя единственная эта страница. Как только будут новости – я обязательно сообщу", – заявила Фрейя.

 Фото: скриншот Instagram 

Напомним, что около месяц назад на программу Малахова "Прямой эфир" пришла жительница Барнаула, 19-летняя Фрейя Зильбер. Она заявила, что родила от сына артистки, и теперь намерена подать на алименты. По словам Зильбер, на протяжении всей беременности она пыталась наладить связь с представителями знаменитой династии. Однако актриса и ее сын отказывались общаться с молодой женщиной.

В то же время Шукшина же часто упрекала девушку в показушности и работе на камеру. Актриса в социальных сетях обращалась к девушке с призывом отвечать на звонки и сообщения, а также провести ДНК-тест.

24 июня 2018, 18:21

комментарии

Политика

Порошенко получил пожизненный срок за массовые убийства
Бросил конфетку: Трамп прилюдно унизил попрошайку Меркель
На Украине сенсационно раскрыли "агента Путина"
Колониальный придаток: Украине предрекли печальную участь

Шоу-бизнес

Любовница сына Шукшиной сделала жесткое заявление о ДНК-тесте
"Апофеоз подхалимажа": Малахову врезали за безумие с Бузовой и Киркоровым
"Как клопы в нечистотах": развод Шнура и Матильды неожиданно разоблачили
Корчевников поразил отвратительным богохульством

Проишествия

В Зимбабве пытались убить президента: взрыв попал на видео
Гребенщиков странно отреагировал на провокацию в центре Киева
Королеву красоты нашли мертвой в собственном доме
Голливудского режиссера осудили за жестокое убийство украинки

Lifestyle

Звезда сериала "Сваты" показала истинное лицо
Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Шоу-бизнес

Семенович впервые рассказала о дочери Жанны Фриске

Артистка дала откровенное интервью Борису Корчевникову
Шоу-бизнес

Победительница "Битвы экстрасенсов" разоблачила шоу

Джулия Ванг утверждает, что не является экстрасенсом, а ее образ придумали продюсеры программы
Шоу-бизнес

Муцениеце высказалась о романе с Нагиевым после разрыва с Прилучным

Ходят слухи, что из-за этой интрижки брак актеров и дал трещину
Шоу-бизнес

Дергающийся Билан испугал народ

Подписчики опасаются за психическое состояние певца

Гороскоп

Женатого Дзюбу ждет новая любовь
Совет на выходные
Целый букет болезней: здоровье Билана серьезно подорвано
"Пара серьезных диагнозов": Крутой оказался на волосок от смерти

Фоторепортажи

Российские выпускники ярко попрощались со школой
Как менялся с годами Валерий Меладзе
Роскошная жизнь разбившейся звезды "Дома-2"
Красавица-модель беременна от мужа-пенсионера

Спорт

Оскорбившего россиянку аргентинского болельщика довели до слез (видео)
Взявший за грудь журналистку российский фанат ужаснулся нападкам
США втянули сборную России по футболу в допинг-скандал
Униженная Бразилия угодила в ловушку на ЧМ-2018

Регионы

Жуткое месиво: Крымский мост залило кровью
В сочинском санатории затравили детей-инвалидов
В Воронеже королеву красоты накормили хлебом с гвоздями
Женщина из зависти зарезала подругу с ребенком
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru