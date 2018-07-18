Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе

Юлия Барановская временно оставила Первый канал. Телеведущая взяла отпуск и отправилась в путешествие с тремя детьми.

Юлия Барановская поделилась с подписчиками своими новостями. Телеведущая опубликовала на официальной странице в Instagram несколько снимков.

По всей видимости, Барановская отправилась в продолжительный круиз. "Наш дом на воде на ближайшую неделю", – коротко сообщила Юлия, выложив фото огромного лайнера.

В путешествии ее сопровождают трое детей. "Вчера была наша первая остановка – Nassau Bahamas. Мы взяли экскурсию в Голубую лагуну. Природа очень красивая, а какие дельфины, скаты и морские котики – словами не описать. Дети в полном восторге, и я вместе с ними!" – рассказала Барановская.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 16 Июл 2018 в 8:42 PDT

Когда лайнер идет без остановок, Юлия с отпрысками развлекаются танцами. Забавное видео телеведущая также опубликовала в своем аккаунте. Поклонники оценили репортажи Барановской по достоинству. А еще отметили скромность Юлии, которая, в отличие от многих коллег, не демонстрирует свое тело в купальнике. Впрочем, особо наблюдательные умудрились разглядеть ее фигуру в бикини.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 17 Июл 2018 в 7:35 PDT

"Красота в красоте", "Отличного отдыха! И я, Вам, немножножко завидую)а если быть честной, то МНОЖКО😆", "Вы такая молодец!!!!!", "Юлечка, браво!!! Шикарная мама замечательных деток)!", "Хочу быть ребенком Барановской🤗🙈)))", "Юля!!! тебе очень идет без косметики", "Красивые и счастливые!!!! Всего Вам самого хорошего (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали Барановской интернет-пользователи.