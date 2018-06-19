"Куда губы плывут?": Барановскую раскритиковали за изменения в лице

Эвелина Бледанс опубликовала неоднозначное фото ведущей Юлии Барановской. По мнению внимательных зрителей, у Юли "плывут" губы.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Эвелина Бледанс опубликовала серию фотографий и короткое видео, приуроченное к чемпионату мира по футболу, который вовсю идет в России. В связи с громким событием Эвелина объявила о том, что оказалась в команде болельщиков на Первом канале. Судя по фото, компанию комедийной актрисе составили актер Сергей Белоголовцев, певец Олег Газманов, фигурист Алексей Ягудин, телеведущая Юлия Барановская и другие.

Именно на последнюю особое внимание обратили подписчики Бледанс. В частности, наблюдательные комментаторы обсудили особенности лица Юлии Барановской. По их мнению, телеведущая что-то сделала со своим лицом. "Куда у Юли губы плывут? С этим надо же что то делать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" , – отметила одна пользовательница Сети. Ей немедленно ответили: "еще знаете сколько таких 😀 с плывущими уточками 😀👎👎". Однако нашлись и другие критики. "Да еще и красит их безобразно,выходя далеко за контур! Фуу!", "У этой Юли утинные губы стали", – распекли популярную телеведущую комментаторы.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 18 Июн 2018 в 12:08 PDT

Отметим, что сама Юлия Барановская недавно заявила, что не прибегала к ухищрениям по изменению своей внешности. Так, например, ведущая заявила, что не красила волосы и цвет глаз у нее свой, родной натуральный, а не достигнутый с помощью цветных контактных линз.