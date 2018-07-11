Бузовой устроили провокацию из-за родов Костенко

10 июля нынешняя супруга, модель Анастасия Костенко, подарила футболисту Дмитрию Тарасову дочь. Пользователи Сети немедленно написали бывшей жене спортсмена Ольге Бузовой, ехидно поинтересовавшись, поздравила ли она новоиспеченную мать и экс-супруга.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова опубликовала видео, на котором запечатлена в ярком желтом костюме на фоне океана. "Я счастлива, что, несмотря на свой жизненный опыт, не теряю искреннюю и порой детскую непосредственность и умею радоваться мелочам🤗🤗🤗. А вы?" – обратилась к многочисленным подписчикам Бузова.

Однако мало кто ответил ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2". Большинство пользователей Сети интересовало, как отреагировала Ольга на рождение ребенка у ее бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, разрыв с которым, по признанию Бузовой, дался ей с трудом. Некоторые комментаторы и вовсе устроили провокацию Ольге.

" Уррра у Тарасова дочя ты поздравила????????", "Я все ждала что она прыгнет)) Димку поздравляю с дочей)", "надо было самой рожать, а не ждать, пока другая родит", "Сейчас эта необычайная и непредсказуемая Оля😂😂😂,проснется и наклепает миллион строиз, как она счастлива, будет скакать и визжать, выдавливая радость, будет намекать "кому то", что любит, ждет, уже не плачет.... Тьфуу, два года одно и тоже", "Следующим хитом у Оли будет колыбельная.... 😂🙈👌", "Поздравь бывшего. Он отцом стал (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подначили Бузову комментаторы.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 9 Июл 2018 в 2:27 PDT

Ранее в социальной сети счастливая Анастасия Костенко опубликовала несколько фотографий, сделанных вскоре после рождения дочери. "10.07.18 появилась на свет наша долгожданная доченька! Много эмоций и новых чувств. Никогда бы не подумала, что необъятное счастье может быть ростом 50 сантиметров и весом 2940 граммов! Спасибо, любимый, за то, что я чувствую с тобой!" – написала она.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 15 Июн 2018 в 10:09 PDT