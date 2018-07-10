Костенко родила дочь безработному Тарасову
Малышка почявилась на свет в подмосковном "Лапино". "Моя любимая, спасибо тебе за новое звание мое. Друзья, в эти минуты я стала бабушкой. Эмоции зашкаливают, это непередаваемые чувства. Добро пожаловать в этот мир моя внученька", – написала новоиспеченная бабуля в Instagram. "Поздравляем ребят от всего сердца!", – добавила женщина.
К поздравлениям от тещи футболиста присоединились и пользователи соцсети. "Дай бог мира и любви вашей семье!", "Здоровья малышке и мамочке!", "С новым статусом "родители"!", – высказались фолловеры.
Супруги задолго готовились к рождению дочери – в частности, обустроили детскую комнату. Дизайном и выбором мебели с любовью занималась сама Анастасия. Всеми нюансами девушка делилась с подписчиками в своем микроблоге.
Напомним, ранее сообщалось о том, что появление малыша в элитном роддоме обойдется клиентам минимум в миллион рублей. При этом накануне родов Анастасии футбольный клуб "Локомотив" отказался продлевать контракт с Дмитрием. Таким образом, Тарасов остался буквально без работы перед радостным и ответственным для семьи событием.
Как писали Dni.Ru, бывшему мужу поющей ведущей Ольги Бузовой пришлось снизить на пять миллионов стоимость продаваемой московской квартиры, а также заложить две дорогостоящие иномарки – Gelandewagen и Mercedes GLE.
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