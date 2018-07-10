Попавший впросак Тарасов распродает подарки для Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов продолжает избавляться от имущества, чтобы оплатить прихоти новой супруги, а также рождение ребенка в элитном роддоме. Согласно информации реестра уведомлений о залоге движимого имущества, спортсмену оказались не по карману два автомобиля, которые были куплены несколько лет назад.



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