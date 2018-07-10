Попавший впросак Тарасов распродает подарки для Бузовой
Тарасов привык жить на широкую ногу. Закрутив роман с Анастасией Костенко, он почти сразу подарил ей машину за 7,5 миллиона рублей.
Более того, вскоре спортсмену придется раскошелиться и на роды супруги. Дело в том, что появление малыша в элитном госпитале обойдется клиентам минимум в миллион рублей.
Зарплата Тарасова в футбольном клубе "Локомотив", конечно, позволяла спортсмену вести подобный образ жизни. Однако теперь Дмитрий всерьез задумался об экономии, так как руководство команды отказалось продлевать с ним контракт.
Известно, что футболист уже год не может продать квартиру, в которой жил вместе с Бузовой. Тарасову даже пришлось снизить цену апартаментов на пять миллионов, передает StarHit. Теперь стало известно, что Дмитрий заложил две дорогостоящие иномарки — собственный Gelandewagen за семь миллионов рублей и отобранный у Бузовой подарок — Mercedes GLE.
Согласно информации из реестров, футболист до сих пор не может расплатиться за автомобили, которые в данный момент находятся в залоге. Таким образом, если Тарасов не погасит долги, то останется не только без работы, но и без средства передвижения.
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