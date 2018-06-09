Раскрыта шокирующая причина смерти мужа Аллегровой

Причиной смерти экс-супруга Ирины Аллегровой стала аллергия на татуировку, сделанную в честь певицы. С таким заявлением выступила сестра Игоря Капусты, Галина.

Четвертый муж звезды российской эстрады Ирины Аллегровой скончался чуть менее месяца назад в одной из больниц Северной столицы. Как сообщалось, Игорь Капуста приехал из Москвы в Санкт-Петербург на обследование, а в больнице подхватил инфекцию, которая и привела к летальному исходу. Однако сестра Игоря винит во всем его бывшую жену.

По словам Галины Капусты, она общалась с патологоанатомом - и тот, якобы пришел к выводу, что Игорь умер от аллергии. "Она у него развилась после татуировки, которую он сделал в честь Ирины", – заверяет Галина.

Игорь Капуста был танцором в коллективе Аллегровой. Пара прожила вместе шесть лет, но брак распался. В 2012 году Капуста попал в тюрьму по обвинению в распространении наркотиков. Вышел из заключения артист с целым букетом заболеваний.

Галина рассказала, что в последние годы Игорь обрел счастье с женщиной, которая первой призналась ему в любви. Они сняли хорошую квартиру в Москве, прекрасно жили. По словам Галины Капусты, Наташа безумно любила ее брата, пишет Teleprogramma.

История бывшего мужа Ирины Аллегровой была темой нескольких ток-шоу. Снова о ней заговорили уже после трагической смерти артиста. Версию Галины Капусты о том, что ее брат стал жертвой аллергии на тату в честь Аллегровой, многим кажется сомнительной. Сестра не поясняет, когда появилась татуировка - и, если давно, то как она могла стать причиной смерти месяц назад. А с певицей Капуста расстался много лет назад.