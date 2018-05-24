"Зажала": Аллегрова не дала денег на похороны бывшего мужа

Родственники покойного Игоря Капусты обратились за помощью к его экс-супруге, певице Ирине Аллегровой. Однако, по некоторой информации, артистка не отреагировала на просьбу.

15 мая умер четвертый муж Ирины Аллегровой, танцовщик Игорь Капуста. Мужчину кремировали и похоронили в Санкт-Петербурге. Говорят, смерть Капусты стала полнейшей неожиданностью для его родственников. Дело в том, что до последнего времени мужчина не жаловался на здоровье и регулярно проходил обследования. Говорят, именно в больнице он и подхватил инфекцию, которая привела к воспалению легких и смерти.

"Игорь жил небогато: после выхода из тюрьмы он так и не смог встать на ноги. С девушкой, с которой он жил, они снимали квартиру в Москве. Поэтому денег у семьи на похороны не было. У сына от первого брака – жена и маленький ребенок на руках, сестра Галя тоже живет не шикуя. А средства потребовались немалые: нужно было платить за гроб, за отпевание в храме. Расходов много", – рассказали в окружении Капусты.

Тогда родственники обратились за помощью к Ирине Аллегровой, которая когда-то тайно венчалась с любимым мужчиной и якобы называла его главной любовью своей жизни. "Когда Ирина узнала о смерти Игоря, она была готова оказать помощь. Одной знакомой она сказала так: "Сама выходить на связь не буду, если обратятся – помогу!" Близкие к семье люди написали СМС-сообщения и ей, и Лале, которая заведует семейным бюджетом мамы. Просили 300 тысяч. Сообщения были прочитаны, но никто на них так и не ответил", – приводит слова своего информатора "Собеседник".

Отметим, что до сих пор Ирина Аллегрова не отреагировала на известие о смерти Игоря Капусты. Она не выступила с публичным заявлением и не выразила соболезнования его родным. Об этом заявила в передаче "Звезды сошлись" сестра Капусты Галина. Впрочем, женщину осадила писательница Дарья Донцова, справедливо предположившая, что это личное дело Ирины – реагировать или нет на смерть некогда любимого мужчины.

Впрочем, в Сети высказались насчет этой ситуации. "Да зажала бабло (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Почему зажала? Муж изменял ей налево и направо, почему она должна за него платить после развода??", "Аллегрова стопицот лет с ним не живет. Опомнились росдтвенничики)", "Правильно не дала. Он уже давно не ее муж", "респект Аллегровой. самая пральная позиция – молчать)", – высказались интернет-пользователи.