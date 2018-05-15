Умер муж Ирины Аллегровой

Возлюбленный певицы скончался во время планового обследования в больнице. Его убило воспаление легких.

Бывший муж Ирины Аллегровой Игорь Капуста скончался в ночь на 15 мая в одной из больниц Санкт-Петербурга, где проходил плановое обследование. По словам близких, в медицинском учреждении он подхватил инфекцию, которая перешла в воспаление легких. Капусту перевели в реанимацию, но спасти мужчину медикам не удалось. "Сегодня в час ночи Игорь умер. Его больше нет с нами", – цитирует его сестру Галину Sobedednik.ru

Состояние Капусты резко ухудшилось после пребывания за решеткой, куда он угодил, когда в его автомобиле был найден пакет с двумя килограммами наркотических веществ. Мужчина провел пять лет в колонии строгого режима в поселке Форносово в Ленинградской области.

"У Игоря серьезное заболевание легких! Врачи прилагают все усилия, чтобы помочь брату. Игорю поставили диагноз "хроническая обструктивная болезнь легких в тяжелой стадии". Он находится в отличном центре, но у него очень сложная ситуация. Оказывается, у Игорька легкие раскрываются только наполовину. Конечно, на состоянии здоровья сказалась тюрьма", – рассказывала сестра Капусты.

Когда Аллегрова познакомилась с Капустой, ей было 44 года, а ему – 35. Друзья и знакомые изначально предрекали, что их союз обречен, так как Игорь был обычным танцором, а Ирина – известной артисткой, которая собирала аншлаги.

В 1994 году они обвенчались под чужими паспортами, которые взяли у друзей, но брак вскоре дал трещину. В 1999-м, спустя пять лет совместной жизни, Игорь и Ирина разошлись, несмотря на данные друг другу клятвы в вечной любви и верности. Говорят, Аллегрова не смогла простить ему измен.