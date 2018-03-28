Оформивший развод с Михалковой режиссер вернулся к Кочетковой

Резо Гигинеишвили прилетел в Америку, где проживают его бывшая жена, некогда популярная певица Анастасия Кочеткова, и 11-летняя дочь Мария. Режиссер опубликовал совместные фотографии с наследницей.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Резо Гигинеишвили выложил несколько фотографий, по всей видимости, сделанных в США. Именно там на протяжении нескольких лет проживают его экс-супруга, певица и режиссер Анастасия Кочеткова, и их дочь Мария. Собственно, с 11-летней наследницей Гигинеишвили и позирует на снимках. "Море любви, море приключений с моей #марусягигинеишвили ❤️" – написал счастливый режиссер.

Многочисленные подписчики пришли в восторг. "Девочка хорошая. А почему она делает такой жест пальцами? Так делают когда врут. Наверное папашка попросил сфоткаться вместе? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая красотка и взрослая стала! 🌹🌷🌹", "Какая же красоточка!!", "Вау!!!!!! Смесь двух родителей просто нереальная!!!! И какая же она уже взрослая!!!!!", "Какая взрослая стала🤩Копия Вас Резо только глаза темные", – высказались пользователи Сети.

Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm) 24 Мар 2018 в 7:12 PDT

Анастасия предпочла не комментировать в соцсети возвращение бывшего супруга. Ранее в интервью артистка намекнула на то, что Резо видится с Марией крайне редко. "В Instagram видела – вроде как общаются. Но насколько знаю, возьмет дочку один раз, наделает разных фотографий, а потом просто выкладывает их. Маша умная, все понимает и, безусловно, переживает из-за этого. А у меня болит душа за дочь. Недавно Резо был в Америке, с Анджелиной Джоли сфотографировался, а навестить Машу времени не нашел", – пожаловалась Кочеткова.

Напомним, что в конце прошлого года Резо Гигинеишвили оформил развод с актрисой Надеждой Михалковой. Их брак, в котором родились дочь Нина и сын Иван, продлился семь лет. Судачили, что у 35-летнего режиссера появилась другая женщина.