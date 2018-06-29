Отплясывающая в прозрачной одежде Пугачева оказалась краше Орбакайте

Максим Галкин обнародовал видео с праздника, на котором отметились (помимо него самого) Алла Пугачева, Кристина Орбакайте с мужем и детьми. По мнению фанатов, на мероприятии Примадонна выглядела куда лучше, чем ее взрослая дочь.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин выложил новый ролик – продолжение предыдущего. Если в первом видео шоумен уведомлял общественность, что он с семьей отправляется на день рождения к друзьям, то на второй записи запечатлен веселящимся на празднике.

Впрочем, получали удовольствие от происходящего все, кто посетил вечеринку: Кристина Орбакайте с супругом Михаилом Земцовым и дочкой Клавой, малыши Гарри и Лиза, разумеется, и их мать Алла Пугачева. Примадонна и в этот раз продемонстрировала независимость, выбрав для выхода в свет не традиционное платье, а модные светлые джинсы и прозрачную свободную кофточку, обнажающую плечи.

На видео Алла и Максим со смехом отплясывают в обнимку, а Гарри и Лиза с Клавой посередине раскачиваются на больших качелях и лакомятся угощением. Многочисленные подписчики порадовались за семейство, а некоторые высказали мысль, что Пугачева куда краше Орбакайте.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 29 Июн 2018 в 3:26 PDT

"Алла так хорошо выглядит", "Аллочка Самая Шикарная! Любимая! Единственная! Неповторимая Наша!!! Максим Супер!!! Ваша семья Наша Радость и Счастье!!! Мы Вас Обожаем!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да пугачева красотка на фоне кристины", "Максим !!! Спасибо Вам за Аллу! Что делаете ее счастливой ! Она так долго искала любовь❤️ а с ней и вся страна ! Теперь я вижу и верю, что она ( любовь ) есть !", "Никогда Алла так не выглядела!! браво, макс!!!", "Пугачева выглядит лучше, чем Орбакайте)", – высказались пользователи Сети.