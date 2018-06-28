"Что налезло, в том и пошла": Пугачева объяснила свой необычный вид

Алла Пугачева снова стала главной героиней видео Максима Галкина. На сей раз молодой муж заснял артистку в необычном для праздника виде.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал новую видеозапись. В ролике, помимо самого телеведущего, запечатлены Алла Пугачева, Кристина Орбакайте с дочерью Клавой, малыши Гарри и Лиза. Как сообщила в видео Примадонна, они идут на день рождения.

Интересно, что для выхода в свет Алла выбрала голубые джинсы и свободную кофту, обнажающую плечи. На фоне празднично одетых Лизы, Кристины и Клавы, по мнению поклонников, Примадонна выглядела очень скромно. "Какой-то странный выбор для дня рождения", "В джинсах на праздник? Необычно", "А почему не в праздничном платье?" – высказались поклонники.

Как бы отвечая им, Пугачева прокомментировала свой наряд: "А что было, то и надела. Что налезло, в том и пошла... (в этот момент Примадонну отвлекла Лиза, что-то шепнувшая ей. – Прим. ред.) А! Да-да, я как дочурка младшая, беленькая и воздушная". Далее Алла сообщила, что оператором оказался супруг Кристины Михаил Земцов.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 28 Июн 2018 в 2:10 PDT

В основном подписчики рассыпались в комплиментах семье. "Алле 40 , Кристине 25! Молодцы!", "Какие вы замечательные, одно удовольствие смотреть на Вас", "Какие все выбражульки!!!", "Ну какие вы замечательные, потешные. Счастье всей вашей семье", "Все красивые, но Алла Борисовна особенно!", "Лиза самая красивая девочка!!! влюбленна!!!", "Молодец Аллочка! а Кристиночка самая нарядная, этот небесно голубой цвет обворожителен", "Клава как мамочка, такая-же скромная, кроткая😇Лизавета конечно дочь своей мамы, примадонна (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали ролик пользователи Сети.