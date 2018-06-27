Пугачева горько плакала после шокирующего признания

Эксклюзив Интервью Джигарханян об истинной причине женитьбы на Цымбалюк-Романовской 96-летний Этуш с женой решились на отъезд Дом-2

Выбор читателей

Дочь в обтягивающих шортах обставила голую Волочкову
Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"
Семенович впервые рассказала о дочери Жанны Фриске
У отрезавшей нос Бузовой перестало двигаться лицо
Неузнаваемую актрису Мельникову заподозрили в опьянении на шоу
партнеры
Среда 27 июня
Лента новостей
09:56
Друг самой красивой болельщицы ЧМ-2018 высказался о ее съемках в порно
09:46
Россиянина признали худшим футболистом ЧМ-2018
09:44
Приморский чиновник украл 100 миллионов рублей при строительстве детсада
09:21
Блогера убили после мастер-класса по ведению споров
09:14
Сообщники Сенцова признались в передаче взрывчатки режиссеру
09:11
Названы шансы россиян дожить до пенсии
08:28
Савченко стала причиной убийства пенсионерки
23:37
Месси чудом избежал катастрофы в России
22:00
На северо-западе Москвы загорелся супермаркет
21:52
Пилот воздушного шара пережил мощный удар током и взрыв (видео)
21:52
Крымский мост опасен для жизни
21:39
Антипригарная посуда признана возбудителем агрессивного рака
21:10
Подмосковью угрожают пожары
20:58
Известного певца нашли мертвым на берегу моря
20:18
Пилота официально обвинили в гибели пассажиров Ан-148
20:05
"Молодой ботаник-мизантроп": стал известен разработчик пенсионной реформы
19:49
Использование iPad признали разрушительным для здорового сна
19:11
Сборная Перу хлопнула дверью на ЧМ-2018
19:07
Звезда "Игры престолов" отправила обнищавшего мужа побираться на улицу
19:01
Французы и датчане разочаровали "Лужники"
18:48
С сыном Барановской гуляет новый "папа-футболист"
18:20
Макрона ткнули носом в бассейн за 10 тысяч евро
18:09
МакSим покидает сцену из-за неизвестной болезни
18:03
Бегающий по улицам Волгограда кабан напугал народ
17:45
"Был в коме 27 дней": раскрыты детали загадочной смерти российского артиста
17:28
56-летняя супруга Малинина похорошела после скандала с Зарубиной
17:18
Володин осудил Киев за ситуацию с журналистом Примаковым
17:17
Перепугавший россиян "портал в другой мир" попал на видео
16:47
Володин оценил вклад Дементьева в развитие культуры
16:46
Живодер шесть лет убивал кошек и кормил их мясом народ
16:33
"Он работал до последнего": близкие высказались о смерти Андрея Дементьева
16:26
Теща вылила ушат помоев на певца Казаченко
16:16
Умер известный советский актер
16:14
Накануне годовщины смерти Круга в доме шансонье произошло ужасное
16:10
"Единая Россия" озеленила регионы
16:03
Оскандалившийся Шейнин в истерике объявил об увольнении с Первого канала
16:01
Volkswagen Tiguan: умение удивлять
15:55
Зевак не пустят в Мавзолей Ленина
15:44
Медведев оправдался за повышение пенсионного возраста
15:42
Звезда "Дома-2" отрезала себе грудь на глазах у всей страны
15:38
Испания обречена на поражение от России на ЧМ-2018
15:06
Встречу Путина и Трампа превратили в шоу
14:53
Юного россиянина сбросили с крыши в Турции
14:41
Выматерившегося в прямом эфире ведущего гонят тряпками с Первого канала
14:41
Женатый на старушке Солнцев рассказал Малахову об убийстве любимой
14:28
Лето-2018 грозит опасностью для жителей Земли
14:25
Тело бизнесмена нашли на яхте после вечеринки под Москвой
14:12
Музыканта Сучилина перед страшной гибелью прокляла цыганка
14:09
Супруга раскрыла причину смерти телеведущего Дементьева
14:06
Президент Македонии отказался переименовывать страну
13:53
Девушка-инвалид провалилась в канализационный люк
13:38
Обиженные мужчины мстят россиянкам за флирт с иностранцами на ЧМ-2018
13:35
В центре Уфы опрокинулась на крышу иномарка (фото)
13:33
Лорак уезжает к Вайкуле в Юрмалу
13:30
Беременной Кудрявцевой понадобилась срочная помощь
13:21
Двухлетний ребенок выжил после падения из окна
13:16
На Урале утонули два подростка
13:05
Жители Тюмени нашли на улице труп молодой девушки
13:03
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
12:53
На заводе в Омске произошел крупный пожар
12:51
Ужасающее видео: топ-менеджер "Синергии" убил беременную москвичку на зебре
12:41
Героиня "Сватов" откровенно о беременности
12:38
Кожа да кости: исхудавшая Михалкова влезла в школьные платья
12:38
Очевидцы сняли загоревшийся на ходу грузовик
12:33
Под Ростовом сгорел ресторан
12:14
Спортивный комментатор умер во время матча ЧМ-2018
11:55
На Урале внедорожник влетел в толпу (видео)
11:43
Страдающий синдромом Дауна ребенок Бледанс порезал горло и стал задыхаться
11:40
Гуру четыре часа пыталась довести клиента до загадочного оргазма
11:32
Умер поэт Андрей Дементьев
11:22
В результате стрельбы у школы погибли два человека
11:19
Москва, прощай: 96-летний Этуш с женой решились на отъезд
11:16
Сын Фриске отказался убирать за новой малышкой Шепелева
10:56
Страшное ДТП в Москве сняли на видео
10:49
Грабитель с ножом напал на офис микрозаймов
10:38
Джигарханян проболтался об истинной причине женитьбы на Цымбалюк-Романовской
10:35
Разгром России на ЧМ-2018 довел США до экстаза
10:31
В аварии под Москвой погиб человек
10:26
Поезд со школьниками сошел с рельсов
10:24
Егор Крид готовится стать отцом после воссоединения с Дашей Клюкиной
10:12
Тщеславная девушка разбила Ferrari за порогом автосалона (видео)
10:11
Футбольный праздник захлестнул Москву
10:09
В массовой аварии под Пензой погибли четыре человека
09:53
Трамп выдал откровение об отношениях с женой
09:46
Подробности ограбления Марии Мироновой в центре Москвы
09:45
На Урале выпускники нашли мертвую женщину у Вечного огня
09:27
В Амстердаме редакцию газеты протаранил фургон (видео)
09:24
Как зарабатывать на информации
09:14
Лишенная прав Багдасарян избавляется от машины
09:12
Названа причина разгромного поражения россиян от Уругвая
09:08
"Зачем такая любовь, когда тебя убивают": известная певица о разрыве с мужем-тираном
08:58
В центре Петербурга двое голых мужчин искупались в Фонтанке (видео)
08:49
Роналду "испугался" российских футболистов
08:34
Звезда "Голоса" рассказала о похищении особенной дочери
08:33
После аварии по МКАД разлилось топливо
08:22
Опозоренный на весь мир российский музыкант умер от страшной болезни
08:09
"Принимали допинг": Россия отбила грязную провокацию на ЧМ-2018
23:01
Определился первый соперник России в плей-офф ЧМ-2018
21:57
"Накроет США и Европу": в России рассекретили мощность ядерной торпеды
21:47
Вражда Маркл и Миддлтон довела принцев до бешенства
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мишулина закричала от результата детектора лжи
Джигарханян проболтался об истинной причине женитьбы на Цымбалюк-Романовской
"Добейте меня!": жена Джигарханяна в тяжелом состоянии
Оскандалившийся Шейнин в истерике объявил об увольнении с Первого канала
Лариса Гузеева и ее муж разъехались
"Ни в какие ворота": скандал с Шейниным вызвал оторопь
Шоу-бизнес

Пугачева горько плакала после шокирующего признания

Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov/
Владимир Кузьмин оформил развод после 17 лет брака. Близкие утверждают, что артист весьма любвеобилен, однако лишь музыка является его настоящей страстью.
прочитано 2288 раз

По словам бывшей актрисы Виктории Лазич, Владимир Кузьмин – влюбчивая натура, для которой романтическое увлечение позволяет создавать новые произведения. Лазич уверена, что в первую очередь он всегда любил музыку.

ПО ТЕМЕ

63-летний Кузьмин променял жену на молодую спортсменку

Кузьмин назвал причину развода с молодой женой

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"Моя приятельница, близкая подруга Аллы Пугачевой, рассказывала, как горько плакала Алла, когда Кузьмин после двухлетнего романа объявил ей, что полюбил другую. Она понимала, что не сможет удержать эту буйную натуру. Но она страдала из-за разрыва, потому что действительно любила этого человека", – цитирует Викторию Лазич сайт "Комсомольская правда".

В музыкальной тусовке Владимира Кузьмина прозвали Кузей. Пугачева носилась с ним как с ребенком. "Кузя сильно взволновал Аллу Борисовну. То, с каким обожанием относилась Алла к Кузе, было очевидно всем, включая ее мужа Болдина, который страдал и терпел. Он злился, спрашивал меня, кто этот кудрявый, откуда он взялся. Ревновал. Алла везде таскала Кузю за собой, помогала ему, раскручивала. Покупала ему модные вещи, гитару новую подарила", – рассказал создатель группы "Динамик", композитор Юрий Чернавский.

Его супруга Татьяна отметила, что, пока Кузьмин встречался с Пугачевой, от него была беременна другая женщина. А еще у рокера случилась мимолетная связь с темнокожей девушкой в отеле Ростова-на-Дону, где он был на гастролях. Самое интересное, что та забеременела и родила артисту дочь, с которой Кузьмин недавно познакомился.

В кулуарах говорят, что с нынешней женой Екатериной Владимир расстался из-за ее новых увлечений. "Катя и Кузьмин много времени стали проводить порознь, а это не сплачивает брак, – рассказал знакомый музыканта. – Катя замучила его своей психологией, мистикой, пыталась приобщить его к духовным исканиям. Она изнуряет себя диетами, занимается йогой, сильно похудела. Все это наскучило Владимиру. Он терпел, но устал".

Автор: Наталья Аряева27 июня 2018, 09:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Алла Пугачева

567

комментарии

Политика

Встречу Путина и Трампа превратили в шоу
Путин устроил "райскую жизнь" провокатору Порошенко
Лебезившему перед Путиным Порошенко нашли оправдание
"Мозг включите": Яровая резко ответила на русофобское заявление Грибаускайте

Шоу-бизнес

Матильда Шнурова заткнула рты своим заявлением
Пугачева горько плакала после шокирующего признания
"Жуткий диагноз": жена Башарова объявила о болезни сына
Матерщинник Шейнин отказался уходить с Первого канала

Проишествия

Пилот воздушного шара пережил мощный удар током и взрыв (видео)
Известного певца нашли мертвым на берегу моря
"Был в коме 27 дней": раскрыты детали загадочной смерти российского артиста
Юного россиянина сбросили с крыши в Турции

Lifestyle

Умер поэт Андрей Дементьев
Пять самых дорогих клипов Майкла Джексона (видео)
Звезда сериала "Сваты" показала истинное лицо
Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Шоу-бизнес

С сыном Барановской гуляет новый "папа-футболист"

Телеведущая не комментирует слухи
Шоу-бизнес

Наталья Рудова предъявила Егору Криду подросший живот

Девушку поздравили со скорым материнством
Шоу-бизнес

Проклова издевается над выставленным на улицу мужем

Актриса устала от мужа-изменника
Шоу-бизнес

Матерщинник Шейнин отказался уходить с Первого канала

Ведущий объяснил мат в эфире

Гороскоп

Лето-2018 грозит опасностью для жителей Земли
Астрологический прогноз с 25 июня по 1 июля
Женатого Дзюбу ждет новая любовь
Совет на выходные

Фоторепортажи

Роналду "испугался" российских футболистов
Полезная пощечина: как сборную России в Самаре громили
Дочь Навки в траурном платье пришла на выпускной
Российские выпускники ярко попрощались со школой

Спорт

Месси чудом избежал катастрофы в России
Испания обречена на поражение от России на ЧМ-2018
Обиженные мужчины мстят россиянкам за флирт с иностранцами на ЧМ-2018
Спортивный комментатор умер во время матча ЧМ-2018

Регионы

Перепугавший россиян "портал в другой мир" попал на видео
Пенсионерка ограбила банк ради подарка внучке
Жуткое месиво: Крымский мост залило кровью
В Воронеже королеву красоты накормили хлебом с гвоздями
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru