"Я еле живая была": заплаканная Кержакова заявила о побоях и шантаже

Супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала об изменах и избиениях мужа, а также о том, почему союз с футболистом был браком по расчету. Дочь бывшего сенатора поделилась сенсационной информацией, которую ранее категорически запрещала публиковать,

После смерти отца Вадима Тюльпанова Милана, находясь под действием сильных успокоительных, дала интервью, которое попросила не обнародовать. Девушка до последнего надеялась, что ей удастся сохранить семью.

Когда Милана поняла, что спасти отношения уже невозможно, она заявила, что Кержаков – падший человек. Более того, она обвинила мужа в похищении собственного ребенка.

Тюльпанова призналась, что смогла бы выдержать удар судьбы, если бы за ее плечами был достойный мужчина, однако его не оказалось. По словам девушки, отношения с мужем после трагической смерти отца сильно ухудшились, передает Super.ru.

"Раньше я знала, что, поругаюсь я с Сашей или еще с кем-то, я приду к папе и скажу: "Мне плохо", и он меня всегда бы защитил от всего. А теперь я понимаю, что я совсем одна и пойти мне не к кому", – рассказала Милана. Она добавила, что Кержаков не понимает, почему его спутнице плохо и считает, что она "должна спустя четыре месяца веселиться, радоваться и давать ему покой".

Тюльпанова отметила, что после свадьбы муж исполнял буквально все ее прихоти, но его хватило лишь на месяц. После этого Кержаков начал обвинять мать супруги в алкоголизме и наркомании, а также говорить, что Милана принимает таблетки.

❤️ Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 13 Май 2018 в 2:52 PDT

По словам девушки, первые подозрения, что спортсмен женился на ней по расчету, возникли у нее еще весной 2017 года. Тогда Кержаков велел ей и ребенку уехать из дома, чтобы футболист смог решить, хочет ли он развода или нет.

Однако когда Милана высказала супругу свои подозрения о фиктивности брака, тот разозлился и дал ей подзатыльник. Девушка утверждает, что после этого "он поднимал на нее руку и изменял". Милана призналась, что знала о неверности супруга, но до последнего пыталась все наладить.

