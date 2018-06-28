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"Я еле живая была": заплаканная Кержакова заявила о побоях и шантаже

Милана Кержакова. Кадр youtube.com
Супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала об изменах и избиениях мужа, а также о том, почему союз с футболистом был браком по расчету. Дочь бывшего сенатора поделилась сенсационной информацией, которую ранее категорически запрещала публиковать,
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После смерти отца Вадима Тюльпанова Милана, находясь под действием сильных успокоительных, дала интервью, которое попросила не обнародовать. Девушка до последнего надеялась, что ей удастся сохранить семью.

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Когда Милана поняла, что спасти отношения уже невозможно, она заявила, что Кержаков – падший человек. Более того, она обвинила мужа в похищении собственного ребенка.

Тюльпанова призналась, что смогла бы выдержать удар судьбы, если бы за ее плечами был достойный мужчина, однако его не оказалось. По словам девушки, отношения с мужем после трагической смерти отца сильно ухудшились, передает Super.ru.

"Раньше я знала, что, поругаюсь я с Сашей или еще с кем-то, я приду к папе и скажу: "Мне плохо", и он меня всегда бы защитил от всего. А теперь я понимаю, что я совсем одна и пойти мне не к кому", – рассказала Милана. Она добавила, что Кержаков не понимает, почему его спутнице плохо и считает, что она "должна спустя четыре месяца веселиться, радоваться и давать ему покой".

Тюльпанова отметила, что после свадьбы муж исполнял буквально все ее прихоти, но его хватило лишь на месяц. После этого Кержаков начал обвинять мать супруги в алкоголизме и наркомании, а также говорить, что Милана принимает таблетки.

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Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova)

По словам девушки, первые подозрения, что спортсмен женился на ней по расчету, возникли у нее еще весной 2017 года. Тогда Кержаков велел ей и ребенку уехать из дома, чтобы футболист смог решить, хочет ли он развода или нет.

Однако когда Милана высказала супругу свои подозрения о фиктивности брака, тот разозлился и дал ей подзатыльник. Девушка утверждает, что после этого "он поднимал на нее руку и изменял". Милана призналась, что знала о неверности супруга, но до последнего пыталась все наладить.

Автор: Михаил Вштанов28 июня 2018, 20:48
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