"Я знаю все секреты": Катя Гордон о похищении сына Кержакова

Жена объявила, что футболист Александр Кержаков отобрал у нее сына Артемия и не дает ей с ним видеться. Ситуацию прокомментировала правозащитница Катя Гордон.

Несколько лет назад Александр Кержаков оказался в центре скандала, когда потребовал лишить родительских прав свою гражданскую жену и мать малолетнего сына Екатерину Сафронову. Футболист обвинил девушку в употреблении наркотиков. Тогда на ее защиту встала Катя Гордон.



Что касается нынешней ситуации, правозащитница высказала уверенность, что "сценарий повторяется". "Мне очень жаль Милану. И я очень хочу, чтобы она не повторила ошибок Сафроновой. Я знаю внутренние тайны этого дела, все секреты. Я готова помочь Милане. Потому что если довести дело до суда, как это произошло с Сафроновой, она потеряет все шансы", – цитирует Катю Гордон Starhit.

Примечательно, что недавно на своей страничке в социальной сети правозащитница анализировала поведение Александра Кержакова. "Кержаков во время баталий с Сафроновой удачно женился на дочке Тюльпанова Милане. Здоровая, молодая, с хорошим образованием. Но что-то в семье Кержакова снова пошло не так. И смотрите, тот же сценарий: накануне развода возникает большой нарко-скандал с бывшей Кержакова, а наркозависимость – это железное основание и для лишения родительских прав", – писала владелица адвокатской конторы.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 1 Дек 2017 в 2:24 PST

Ранее Милана разразилась интригующим постом в своем аккаунте. "Стереотип "если сильная, значит, терпит и молчит", к сожалению, превращается в образ жизни. Не плачь. Не жалуйся. Не показывай слабость. Неси в себе боль, крепко стиснув зубы и тихо глотая слезы. Но я не хочу больше терпеть. И не буду молчать. Я буду говорить, делиться переживаниями и учиться жить дальше", – заявила Милана Кержакова.

