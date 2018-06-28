Убитая горем жена Кержакова объявила о потере ребенка

Милана Кержакова вышла в прямой эфир со своими многочисленными поклонниками. Она объявила, что муж, прославленный футболист Александр Кержаков, отобрал у нее их общего сына.

По словам убитой горем девушки, Александр приехал на дачу, где малыш находился с няней. Подкупив женщину, он забрал мальчика и с тех пор не дает Милане видеться с ним.

"Я приезжала к нему домой, просила просто дать мне увидеть своего сына. Но он сказал, пока я не сделаю справку о "социальной вменяемости", ребенка я не увижу", – рассказала Милана Кержакова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

При этом она призналась, что не знает, что от нее требуется, поскольку считает себя абсолютно здоровым и адекватным человеком. Кержакова сказала, что еще не подала на развод, да и вообще не хотела обнародовать печальные подробности своей семейной жизни, но "ситуация вышла из-под контроля".

Ранее Милана разразилась интригующим постом в своем аккаунте. "Стереотип "если сильная, значит, терпит и молчит", к сожалению, превращается в образ жизни. Не плачь. Не жалуйся. Не показывай слабость. Неси в себе боль, крепко стиснув зубы и тихо глотая слезы. Но я не хочу больше терпеть. И не буду молчать. Я буду говорить, делиться переживаниями и учиться жить дальше", – написала Кержакова.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 13 Май 2018 в 2:52 PDT

Подписчики пришли в ужас от открывшихся данных. "Нет слов...", "Милана, мне кажется, Вам нужно перестать жалеть репутацию мужа и рассказать все как есть. На войне все средства хороши. Удачи Вам! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Малана!!! Сил Вам и терпения!!! Посмотрела эфир, я просто в шоке!!! Может господин Кержак сам проверит себя на вменяемость??? Пусть свою корону с головы снимет, а то реально она и так его маленький мозг сдавила. Бейте во все колокола, подключайте все Ваши папины связи!!!!!! Все будет хорошо!!!", "Пишите везде, жалуйтесь, до президента, чтоб дошел ваш случай, Кержаков, он с ума чтоли сошел, почему отбирает детей и все ему с рук сходит, неужели не могут вам помочь", – высказались возмущенные фанаты.

Напомним, Александр Кержаков женился на Милане Тюльпановой в 2015 году. У пары родился сын Артемий в апреле 2017 года. Ранее футболист состоял в незарегистрированных отношениях с Екатериной Сафроновой. В 2013-м у пары родился сын Игорь. В 2014 году Кержаков подал в суд на Сафронову, потребовав лишить ее права воспитывать их общего ребенка и обвиняя в пристрастии к наркотикам. В октябре 2014-го суд лишил ее родительских прав.