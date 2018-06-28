Первый канал отбрил морщинистую Борисову

Дана Борисова еще в январе приняла участие в шоу "Кто хочет стать миллионером". Ведущая выиграла полтора миллиона. Она ждет их, дабы потратить на пластику.

Тогда партнером Даны Борисовой был Александр Гудков. "Сашу Гудка я видела только в рекламе кефира для похудения. На тот момент, когда снималась в программе, была не слишком знакома с его творчеством. Оказалось, он очень смешной и позитивный человек. Передача получилась интересная и захватывающая. Гудок – классный персонаж, да и я та еще штучка", – отметила Борисова.

Съемки прошли в январе, выигрыш Даны и Александра составил полтора миллиона рублей. Однако до сих пор телеведущей и ее партнеру денег не дали. "Скажу честно: я была на диких нервах. Снималась программа, в которой мы дошли до трех миллионов и отвечали на самый крайний вопрос, в январе. А в эфир ее все не пускали. Мы думали, что так долго не показывали из-за того, что нам не хотели платить эту огромную сумму", – пожаловалась телеблондинка.

По словам Даны, после того как передача выходит в эфир, в течение месяца выдается выигрыш. К счастью, Борисова увидела шоу со своим участием по телевизору. Теперь она надеется получить деньги, которые намерена потратить на обустройство нового жилища. А еще Дана не забывает следить за собой.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) 5 Апр 2018 в 10:28 PDT

На днях Борисова занялась омоложением шеи. "Она что-то выдает мой возраст: стала морщиниться и подвисать. Скоро пойду на процедуру – типа массажа, но только ультразвуком. Результат будет виден через три дня, когда о­тек спадет", – цитирует Дану Борисову "Собеседник".

Напомним, что 13 июня телеведущей исполнилось 42 года. Именинница отметила день рождения в столичном ресторане, куда пригласила самых близких, в том числе дочь Полину, которую воспитывает отец, бизнесмен Максим Аксенов.