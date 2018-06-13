Борисова с дочкой покинули Россию

13 июня самая красивая телеведущая страны Дана Борисова отмечает 42-й день рождения. Корреспондент Dni.Ru лично поздравил звезду.

"Я уже 11 дней отдыхаю на Крите с дочкой Полиной, – смеется Дана. – Хотя увезти мне ее из России было непросто – мой бывший муж Максим, отец Полинки (в августе девочке исполнится 11 лет. – Прим. ред), долго не хотел отпускать ребенка. Он вообще настаивал на том, чтобы мы виделись с дочкой всего шесть часов в месяц и в его присутствии. Но тут ребенок сам вмешался, и в итоге мы уговорили Максима!"

"Сегодня все истерики и скандалы с бывшим мужем позади, – продолжает Дана. – Мы пришли к компромиссу, и в общении с дочкой меня больше никто не ограничивает. Тем более, что я уже год и два месяца без срывов, без пьянок".

Мама Екатерина Ивановна, с которой одно время был конфликт, тоже поздравила Дану с днем рождения. "Она прислала СМС, – говорит Борисова. – Мама сегодня живет в Крыму и в мою жизнь не вмешивается".

Рассказала Борисова и о планах. "Завтра я иду на телеканал ТНТ – буду пробоваться на роль ведущей нового шоу, – говорит красавица. – Продолжаю я попытки продать свою квартиру в элитном жилом комплексе "Золотые ключи". С ней связано столько негатива! А я же начала новую жизнь. Но рынок дорогой недвижимости сегодня просел, поэтому я уже и цену сбавила, а все равно никто не покупает. Сама же живу пока в съемной квартире".

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) 9 Июн 2018 в 8:53 PDT

Дана Борисова призналась, что полна сил, планов и больше никогда в жизни не притронется к наркотикам и алкоголю. "Меня никто не собьет с того пути, который я выбрала, – улыбается звезда. – Я хочу прожить жизнь в радости, добре, позитиве, хочу реализоваться, дарить любовь дочери. И я верю, что все будет хорошо!"